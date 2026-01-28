Obavijesti

TAJNA USPJEHA

Katarina je izgubila 46 kg u showu 'Život na vagi': Kad je kriza, upalim si prvu epizodu

Piše Stela Kovačević,
3
Foto: RTL

Moram priznati da sam sama sebi našla način kako da ne odustanem od daljnjeg skidanja kilograma, a to je da, kada su krizni dani, upalim si prvu epizodu 'Života na vagi' i vidim u kakvom sam stanju bila, kaže

Katarina Ondini (45) natjecateljica je showa 'Život na vagi', a njenu borbu pratili smo u devetoj sezoni. Njena priča posebno je dirnula gledatelje. U show je ušla kao jedna od najtežih kandidatkinja, a imala je 213,6 kg.

Glavna motivacija bila joj je kći Luce. U showu je iskreno progovorila i o traumama koje nosi. Naime, izgubila je dio uže obitelji u vrlo kratkom razdoblju. Najteže joj je pao gubitak brata kad je imala 21 godinu, a ubrzo nakon toga od karcinoma joj je umrla i majka. Hrana joj je tada bila jedina utjeca.

Foto: tiktok

No danas je ona potpuno druga osoba, a na finalnom vaganju imala je 167,7 kg. Posložena i s veoma jasnim ciljevima. Za RTL.hr ispričala je kako napreduje nakon izlaska iz showa.

VESELA SPLIĆANKA FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda
FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

- Moram priznati da sam sama sebi našla način kako da ne odustanem od daljnjeg skidanja kilograma, a to je da, kada su krizni dani, upalim si prvu epizodu 'Života na vagi' i vidim u kakvom sam stanju bila. To me automatski probudi i sama sebi svaki put obećam da si to više nikad neću dozvoliti - rekla je.

Foto: tiktok

Nakon blagdanskog opuštanja vratila se treninzima i prehrani, a zbog toga se osjeća super.

- Sa svakim danom sama sam sebi sve mlađa, draža i sretnija. Ponovno sam aktivna na svim područjima, koja su bila zanemarena zbog mog fizičkog stanja, aktivnosti s mojom Lucom, druženja s prijateljima, izlascima, ma sve se promjenilo. I upravo ovaj osjećaj me tjera da idem dalje - govori Splićanka.

