Kate Beckinsale je prekinula s 20 godina mlađim komičarom

Nakon svega četiri mjeseca veze, čini se kako je ljubavnoj vezi komičara Petea Davidsona (25) i glumice Kate Beckinsale (45) došao kraj. Naime, izvor blizak paru za Entertainment Tonight tvrdi kako više nisu zajedno.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prekinuli su, ali su i dalje u dobrim odnosima, čak bih rekao da su postali najbolji prijatelji - objasnio je izvor. Za njihovu vezu počelo se šuškati od početka ove godine na dodjeli Zlatnih globusa, a par uskoro nije krio svoju intimnu stranu u javnosti.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

Pete je samo nekoliko mjeseci ranije prekinuo zaruke s pjevačicom Arianom Grande (25).

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Kate i Pete su bili jako zaljubljeni, ali razišli su se u pogledima na svijet - dodao je izvor. Beckinsale do sada nije bila s mlađim muškarcima, a Davidsona je na početku veze obasipala komplimentima.

Foto: O'Connor-GG19/Press Association/PIXSELL

- Nikada nisam bila s nikim poput njega, pun je nepredvidljivosti i to me uzbuđuje - opisala ga je tada Kate. Glumica je od 2004. do 2016. bila u braku s redateljem Lenom Wisemanom (46). Iz osmogodišnje veze s glumcem Michaelom Sheenom (50) ima kći Lily Mo (20).