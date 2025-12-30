Obavijesti

Kate i William naljutili susjede: 'Zbog njih su zatvorili važnu cestu, mogli bi nam se ispričati'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia/ilustracija

Stanovnici u blizini Windsora tvrde da su pojačane mjere osiguranja nakon dolaska kraljevskog para ograničile njihovo kretanje te smatraju da zaslužuju barem javnu ispriku

Stanovnici u blizini novog doma princa Williama i Kate Middleton nezadovoljni su promjenama koje su uslijedile nakon njihova preseljenja te traže javnu ispriku kraljevskog para.

Trooping the Colour
Foto: Profimedia/ilustracija

Nakon što su se princ i princeza od Walesa s djecom doselili u Forest Lodge u sklopu Windsorskog parka, pojačane sigurnosne mjere znatno su ograničile kretanje lokalnog stanovništva. Dijelovi parka koji su godinama bili dostupni svima sada su ograđeni, a neke pješačke i prometne rute potpuno su zatvorene.

Posebno su nezadovoljni zbog zatvaranja jedne ceste koja im je bila važna poveznica, a sada su prisiljeni koristiti dulje obilazne pravce. Osim toga, stanovnici tvrde da o promjenama nisu bili unaprijed obaviješteni.

Dodatno ih je razočarao izostanak bilo kakve komunikacije sa strane kraljevske obitelji. Kažu da bi, jednostavna isprika ili znak pažnje ublažili nezadovoljstvo i pokazali barem razumijevanje prema mještanima. Iz Kensingtonske palače zasad se nisu oglasili o pritužbama susjeda.

