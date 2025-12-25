Obavijesti

Show

Komentari 0
RAZNJEŽILE MNOGE

VIDEO Duet princeza: Charlotte i Kate zasvirale zajedno klavir

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Duet princeza: Charlotte i Kate zasvirale zajedno klavir
Foto: Instagram

Snimka majke i kćeri kako sviraju zajedno mnoge je dirnula. Princeze Kate i Charlotte zasvirale su zajedno skladbu 'Holm Sound', a snimka je prikazana na Badnjak...

Princeza Kate Middleton i njezina kći princeza Charlotte oduševile su javnost duetom na klaviru. Snimka iz Westminsterske opatije emitirala na britanskom kanalu na Badnjak, a Kate i Charlotte odsvirale su skladbu 'Holm Sound' Erlanda Coopera. Njihov je duet objavljen i na društvenim mrežama kraljevske obitelji. 

USUSRET BOŽIĆU Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane
Princ William i princeza Kate objavili obiteljsku fotografiju i zaželjeli sretne blagdane

- Božić govori o ljubavi koja procvjeta na najjednostavniji i najhumaniji način. Ne u velikim gestama, već u onim nježnim - trenutak slušanja, riječ utjehe, prijateljski razgovor, pomoć. Prisustvo. Te jednostavne geste možda se čine malima, ali doprinose ljepoti života - rekla je princeza Kate. 

Na misi su se pojavili i ostali članovi obitelji - princ William, princ George (12) i princ Louis (7), a cijela se obitelj i fotografirala ispred opatije u kojoj su se, između ostalog, William i Kate vjenčali 2011. godine. 

Kate je još 2023. godine pričala kako je Charlotte krenula njezinim glazbenim stopama pa da, baš kao i mama, svira klavir.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Prije 30 godina osnovana je grupa Divas: Pogledajte kako su se mijenjale članice skupine
ŽARILE I PALILE SCENOM

FOTO Prije 30 godina osnovana je grupa Divas: Pogledajte kako su se mijenjale članice skupine

Grupa Divas osnovana je na Badnjak 1995., a postojala je sve do 2005., kad su Ivana Husar Mlinac, Marija Husar Rimac, Maja Vučić i Martina Pongrac Štritof krenule odvojenim putevima. U galeriji provjerite kako izgledaju danas i čime se bave.
Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'
VRHUNSKI GLAZBENIK

Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'

Andrea Bocelli je potpuno izgubio vid kada je imao 12 godina. Izgradio je zavidnu karijeru, a svojim glasom i dalje oduševljava publiku diljem svijeta.
Jedna fotka iz Zagreba bila je dovoljna da Kolinda osvoji sve: Damo, blagdani su odmah ljepši
PRATITELJI SU OČARANI

Jedna fotka iz Zagreba bila je dovoljna da Kolinda osvoji sve: Damo, blagdani su odmah ljepši

Badnjak je. Zagreb je pun ljudi, čuje se smijeh, čaše kuckaju jedna o drugu, svi su 'samo na kratko' vani. Pije se vino ili nešto jače, stoji se po trgovima, kafićima... Razgovara se sa svima, poznatima i nepoznatima. Grad je živ, veseo i nekako lakši nego inače. U toj blagdanskoj gužvi oglasila se i Kolinda Grabar-Kitarović. Iz Zagreba je svima poslala kratku poruku: 'Miran, blagoslovljen i sretan Božić svima!'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025