VIDEO Duet princeza: Charlotte i Kate zasvirale zajedno klavir

Princeza Kate Middleton i njezina kći princeza Charlotte oduševile su javnost duetom na klaviru. Snimka iz Westminsterske opatije emitirala na britanskom kanalu na Badnjak, a Kate i Charlotte odsvirale su skladbu 'Holm Sound' Erlanda Coopera. Njihov je duet objavljen i na društvenim mrežama kraljevske obitelji.

- Božić govori o ljubavi koja procvjeta na najjednostavniji i najhumaniji način. Ne u velikim gestama, već u onim nježnim - trenutak slušanja, riječ utjehe, prijateljski razgovor, pomoć. Prisustvo. Te jednostavne geste možda se čine malima, ali doprinose ljepoti života - rekla je princeza Kate.

Na misi su se pojavili i ostali članovi obitelji - princ William, princ George (12) i princ Louis (7), a cijela se obitelj i fotografirala ispred opatije u kojoj su se, između ostalog, William i Kate vjenčali 2011. godine.

Kate je još 2023. godine pričala kako je Charlotte krenula njezinim glazbenim stopama pa da, baš kao i mama, svira klavir.