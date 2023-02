Kate Middleton o odgoju djece: 'Teško je, pod pritiskom smo, a roditelji uopće nemaju podršku'

Kate Middleton (41), supruga princa Williama (40) i majka troje djece u razgovoru s radijskim voditeljem Roman Kempom (30) progovorila je o njihovom odgoju i priznala kako joj je teško.

Princeza od Walesa ima devetogodišnjeg sina Georgea, sedmogodišnju Charlotte i četverogodišnjeg Louisa, a o izazovima majčinstva i roditeljstva progovorila je u razgovoru koji je dio njene 'Shaping Us' kampanje.

- Svaka obitelj je drukčija. Pritisci s kojima se suočavamo su drukčiji, pa mislim da je važno objasniti koliko je bitan odgoj u ranom djetinjstvu. Ovo nije zato da bismo dodali još pritisaka na obitelji - poručila je.

Rekla je kako roditelji nemaju dovoljno podrške i da im ponovno prioriteti trebaju biti obitelj i dom i sve što je bitno za odgoj djece jer je teško. Pojasnila je kako na djecu utječe okolina u kojoj su odrasli te da će im kad porastu puno više od igračaka i darova, značiti emotivna potpora.

- Veza obitelji koja okružuje dijete je tako važna. Okolina u kojoj se odgaja dijete je važna - dodala je.

Inače, princeza od Walesa pokrenula je nedavno još jedan novi Instagram profil koji je napravila za zakladu 'The Royal Foundation Center for Early Childhood'. Tamo će, uključujući novu kampanju 'Shaping Us' objavljivati i projekte u kojima se bavi ranim djetinjstvom.

Profil 'earlychildhood' je već skupio skoro 50 tisuća pratitelja, a njegovo pokretanje poklapa se s lansiranjem Kateine kampanje usmjerene na podizanje svijesti o tome koliko rano djetinjstvo utječe na oblikovanje života odraslih.

