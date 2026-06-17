Kate Moss stigla u Zagreb? U ovom hotelu sve je 'obavijeno' tajnom! Zaštitarka tjera ljude...

Nakon što je britanski glazbenik Pete Doherty (47), "zločesti dečko" rock scene, početkom prošlog mjeseca pjevao u polupraznoj Tvornici u Zagrebu, čini se da je sada ovdje i njegova velika bivša ljubav. Modna ikona Kate Moss (52), u utorak je sletjela u Zagreb kako bi, neslužbeno doznaje Jutarnji list, snimila kampanju za kultni talijanski modni brand Gucci. Stigla je, kako navode, u "Hotel I" u Lanište. Navedeni hotel inače je derutan i mora se renovirati.

Zaposlenici Division Adriatic produkcije stoje iza organizacije ovog snimanja na samom rubu metropole. Balkon sobe na prvom katu hotela zaklonjen je debelom, od pogleda neprobojnom crnom zavjesom, pa se pretpostavlja da je tamo tajno snimanje.

Foto: Zabulon Laurent/ABACA/ABACA

Ispred hotela je poveći broj stranih modela, ali svi šute o modnom snimanju. Zaštitarka ne da nikome da fotografira što se zbiva.

Foto: Google Maps

Kate je jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije, i s 52 godine potvrđuje svoj status ikone stila. Iako je njezina karijera definirala eru 90-ih, supermodel ne usporava, a nedavni angažmani ponovno su je stavili pod svjetla reflektora. Početkom 2026. godine, Moss je postala zaštitno lice Guccijeve kampanje "Beauty and the Bag", zajedno s modelom Emily Ratajkowski. Kampanja, koju potpisuje kreativni direktor Demna, slavi nove "it" torbe brenda koje spajaju nasljeđe i moderan izričaj. Moss predstavlja torbu Borsetto, a Ratajkowski model Giglio. Vizuale su snimili fotografi Mert and Marcus, dok video potpisuje Bardia Zeinali.

Foto: MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS

Ova suradnja označila je njezin veliki povratak talijanskoj modnoj kući, čije je kampanje nosila i tijekom 90-ih. Njezina uloga u novoj viziji brenda potvrđena je i na pisti, gdje je zatvorila Demninu debitantsku reviju za Gucci na Tjednu mode u Milanu za jesen/zimu 2026., u rekreaciji kultne haljine iz ere Toma Forda.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Osim manekenske karijere, Moss se okušala i u poduzetništvu. Godine 2016. osnovala je agenciju Kate Moss Agency (KMA), no njezin najambiciozniji projekt doživio je strmoglav pad. U rujnu 2022. lansirala je wellness brend Cosmoss, inspiriran vlastitom transformacijom.

Brend je nudio luksuzne proizvode poput seruma po cijeni iznad 100 eura, CBD ulja i čajeva, no nije uspio osvojiti tržište. Cosmoss je ušao u likvidaciju u lipnju 2025. s dugovima od oko četiri milijuna funti. Analitičari kao ključne razloge propasti navode previsoke cijene, nedostatak autentičnosti zbog njezine prijašnje reputacije te izostanak osobnog angažmana u promociji, što je danas ključno za uspjeh u konkurentnoj beauty industriji.