Kate otkrila čime bi se bavila da se nije udala i postala princeza

Princeza Catherine posjetila je svoju bivšu školu St Andrew’s u Pangbourneu, u Berkshireu, gdje je otvorila novo igralište za hokej i zaigrala s učenicima, iako je nosila čizme sa visokom petom. Tijekom govora prisjetila se devet godina provedenih ondje, koje je opisala kao najsretnije razdoblje svog života. Otkrila je i da je nakon odlaska iz škole majci rekla kako se želi vratiti i raditi kao učiteljica.

Foto: Geoff Pugh

- Jako mi je drago što sam se vratila u St Andrew’s. Obožavala sam pohađati ovu školu; bile su to neke od najsretnijih godina mog života, zbog čega mi je današnji dolazak posebno važan – rekla je princeza od Walesa. Dodala je i da se tijekom školovanja zaljubila u sport, koji je poslije postao važan dio njezina života. Zahvalila je na prilikama koje je imala za igru i boravak na otvorenom, a učenicima je poželjela da uživaju u novim sportskim sadržajima.

- Toliko sam uživala ovdje da sam, kad sam morala otići, rekla majci kako ću se vratiti kao učiteljica. To se nije dogodilo, ali veseli me što sam danas ponovno ovdje – rekla je princeza. Catherine je u školi bila sportski aktivna učenica, prisjetio se zamjenik ravnatelja Richard Hudson, koji ju je poznavao tijekom školovanja. Za BBC je rekao da je oko 20 godina držala školski rekord u skoku u vis. Opisao ju je i kao marljivu, pristojnu i ljubaznu učenicu, koja je bila dobra prema mlađoj djeci.

Foto: Instagram/RoyalFamily/BBC

Princeza se nedavno s kćeri Charlotte vozila londonskom linijom Elizabeth, umjesto da putuju automobilom s vozačem. Prema izvoru koji je razgovarao s časopisom HELLO!, obje su sjedile u vagonu s drugim putnicima i članovima osiguranja. Izvor je rekao da su razgovarale s ljudima preko puta, a Catherine je držala Charlotte za ruku dok su izlazile na postaji Tottenham Court Road.

*uz korištenje AI-ja