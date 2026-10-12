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Kakav prizor u Londonu! Kate i Charlotte provozale se u metrou

Piše Maša Mai Čigir,
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Kakav prizor u Londonu! Kate i Charlotte provozale se u metrou
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Foto: Paul Childs
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Kate Middleton i princeza Charlotte odlučile su se na vožnju podzemnom željeznicom čime su oduševile prisutne putnike

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Kate Middleton, princeza od Walesa (44) i njena kći princeza Charlotte (11) iznenadile su sve putnike londonskog javnog prijevoza ovog vikenda kada su se pojavile u podzemnoj željeznici na liniji Elizabeth. Majka i kći su tako umjesto privatnog vozača i automobila odlučile do središta Londona doći javnim prijevozom, a snimio ih je jedan od putnika, prenosi HELLO!

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Foto: Paul Childs

Majka i kći sjedile su s ostalim putnicima, no oko njih je ipak bilo nekoliko diskretnih zaštitara. Kate je za ovaj mali izlet javnim gradskim prijevozom odlučila odjenuti bordo kombinaciju koju je ukombinirala s potpeticama, a tijekom vožnje je pričala s ostalim putnicima te je povremeno pogledavala u telefon.

Kada je vlak stigao na stanicu Tottenham Court Road, Kate je primila Charlotte za ruku te su zajedno izašle. Nije poznata gdje su se uputile, no stanica na kojoj su izašle nalazi se u neposrednoj blizini Oxford Streeta koji poznat po mnogobrojnim dućanima luksuznih modnih marki, ali i kazališne četvrti West End, a majka i kći i ranije su zajedno odlazile na kazališne predstave pa je tako moguće da je to bio slučaj i ovoga puta.

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Princezi Charlotte je vožnja podzemnom željeznicom novost, no njezinoj majci svakako nije. Prije udaje za princa Williama i ulaska u kraljevsku obitelj, Kate se redovito koristila londonskim javnim prijevozom, a 2013. godine, kada je bila je trudna s princom Georgom, otkrila je kako joj nedostaje vožnja javnim prijevozom.

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- Nekada sam se redovito vozila podzemnom željeznicom. Nedostaju mi te vožnje - rekla je Kate Middleton tada prilikom obilježavanja 150. obljetnice londonske željeznice  s kraljicom Elizabetom II. i princom Filipom. Ona je tada od zaposlenika na dar dobila značku s natpisom 'Baby on board', namijenjenu trudnicama kako bi im ostali putnici lakše ustupili mjesto.

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Foto: Andrew Matthews

A da nije zaboravila kako se koristiti podzemnom, Kate je dokazala i 2023. godine, svega nekoliko dana prije krunidbe kralja Charlesa III, kada se s princom Williamom vozila upravo Elizabeth linijom. Kate je tada prilikom izlaska sama upotrijebila karticu Oyster koja se inače koristi kao jedno od sredstva plaćanja londonskog javnog prijevoza. 

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Foto: Instagram/kerolaychaves

William i Kate svojoj djeci, prinčevima Georgeu (13) i Louisu (8) te princezi Charlotte, nastoje osigurati što normalnije odrastanje te iako žive pod konstantnim povećalom javnosti, roditelji se trude da imaju iskustva poput svojih vršnjaka, a vikend vožnja podzemnom željeznicom bila je upravo to. 

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