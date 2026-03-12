Kate Winslet u 'Gospodaru prstenova'? Glumica je u pregovorima za novi film

Oskarovka Kate Winslet mogla bi uskoro zakoračiti u Međuzemlje. Glumica je, prema pisanju američkih medija, u pregovorima za ulogu u filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, novom projektu iz popularne franšize The Lord of the Rings.

U filmu će sudjelovati i Andy Serkis, koji će osim glumačke uloge ponovno utjeloviti Golluma, ali i preuzeti redateljsku palicu. Produkcijska kuća Warner Bros. zasad nije službeno potvrdila glumačku postavu, no u filmskim krugovima već se šuška da bi se mogli vratiti i Elijah Wood kao Frodo Baggins te Ian McKellen u ulozi čarobnjaka Gandalfa, piše Variety.

Foto: Marko Ercegović

Film producira redatelj originalne trilogije Peter Jackson zajedno sa svojim dugogodišnjim kreativnim suradnicama Fran Walsh i Philippa Boyens. Kako je ranije izjavio izvršni direktor kompanije Warner Bros. Discovery David Zaslav, trojac će biti uključen u projekt „na svakom koraku“.

Projekt će ujedno ponovno spojiti Winslet i Jacksona, koji su već surađivali na filmu Heavenly Creatures iz 1994. godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Film „The Hunt for Gollum“ trebao bi u kina stići 17. prosinca 2027. godine. Detalji radnje zasad nisu službeno objavljeni, no prema dostupnim informacijama radnja bi se trebala odvijati između događaja iz filmova The Hobbit i The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

U međuvremenu, Warner Bros. se nalazi u procesu prodaje kompaniji Paramount Skydance, što bi moglo utjecati na planove razvoja studija. Ipak, analitičari smatraju da taj potencijalni poslovni potez neće ugroziti ovaj projekt jer je franšiza „Gospodar prstenova“ jedna od najvažnijih i najprofitabilnijih za studio. Trilogije The Lord of the Rings i The Hobbit zajedno su na svjetskim kinoblagajnama zaradile oko 2,8 milijardi dolara svaka.