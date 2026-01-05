Obavijesti

Tajna prve ljubavi Kate Winslet: Bila je maloljetna kada se zaljubila u 12 godina starijeg

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Tajna prve ljubavi Kate Winslet: Bila je maloljetna kada se zaljubila u 12 godina starijeg
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumica je imala samo 15 godina kada se zaljubila u 12 godina starijeg Stephena Tredrea. Njihov odnos završio je tragično, ali je ostao duboko urezan u njezin život

Kate Winslet, danas jedna od najcjenjenijih holivudskih glumica, poznata je publici po snažnim i emotivnim ulogama, uključujući onu u kultnom Titanicu. Ipak, malo je poznato da je i njezin privatni život obilježen ljubavnom pričom koja po intenzitetu i tragediji nimalo ne zaostaje za filmskim scenarijima.

Prva velika ljubav Kate Winslet započela je 1991. godine, kada je imala samo 15 godina. Na snimanju BBC-jeve znanstveno-fantastične serije Dark Season, u kojoj je ostvarila svoj televizijski debi, upoznala je glumca i scenarista Stephena Tredrea, tada 27-godišnjaka. Njihov odnos brzo se razvio u ozbiljnu vezu koja je potrajala gotovo pet godina, piše Daily Mail.

Graham Norton Show - London
Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Tredre, poznat kao autor BBC-jeve serije Fish i scenarist popularne sapunice EastEnders, bio je, kako je Winslet kasnije isticala, ključna osoba u njezinu životu u osjetljivim tinejdžerskim godinama. Glumica ga je opisivala kao izvor sigurnosti i snage, ističući da je bio "druga polovica njezine duše" i "najvažnija osoba u njezinu životu, odmah nakon obitelji".

Veza je započela u razdoblju kada se Winslet borila s nesigurnostima i vršnjačkim zlostavljanjem. Otvoreno je govorila o tome kako je u školi bila ismijavana zbog izgleda, što je snažno utjecalo na njezino samopouzdanje. U tom kontekstu, Stephen Tredre postao je njezin oslonac, osoba oko koje se, kako je sama priznala, "vrtio cijeli njezin svijet".

Unatoč snažnoj emocionalnoj povezanosti, njihov je odnos danas često predmet rasprava zbog znatne razlike u godinama. Kate Winslet bila je maloljetna kada je veza započela, dok je Tredre bio 12 godina stariji. Ipak, glumica nikada nije javno dovodila u pitanje primjerenost njihove veze, već je o njoj uvijek govorila s poštovanjem i nježnošću.

London: Poznati dolaze na dodjelu nagrada BAFTA
Foto: Hubert Boesl/DPA

Par je prekinuo kada je Kate imala 19 godina, nakon što je Stephenu dijagnosticiran rak. Iako više nisu bili zajedno, ostali su u svakodnevnom kontaktu tijekom njegove borbe s bolešću, u vrijeme kada je glumičina karijera počela naglo uzlaziti zahvaljujući filmovima Heavenly Creatures i Razum i osjećaji.

Stephen Tredre preminuo je u prosincu 1997. godine, u dobi od 34 godine, istoga tjedna kada je Titanic krenuo u svjetska kina. Winslet je njegovu smrt opisala kao "nezamislivo srceparajuću", naglašavajući da su ostali bliski do samoga kraja.

Foto: IMDb/screenshot

Godinama kasnije, glumica je otvoreno priznala da nikada nije u potpunosti preboljela njegov gubitak.

"O Stephenu govorim kao da ga još uvijek volim – jer ga volim. Nadam se da ću ga uvijek voljeti", izjavila je u jednom intervjuu, potvrđujući koliko je ta veza ostavila dubok trag u njezinu životu.

Iako je Kate Winslet u međuvremenu izgradila uspješnu karijeru, zasnovala obitelj i iza sebe ima tri braka, priča o njezinoj prvoj ljubavi ostaje snažan podsjetnik na emotivnu složenost odrastanja pod svjetlima reflektora – i na ljubav koja je, unatoč tragičnom kraju, zauvijek oblikovala jednu od najvećih glumačkih zvijezda današnjice.

