Katie Price tvrdi da zna kako će umrijeti: 'Ne žele me kremirati zbog silikona, neka ih uokvire!'

Britanska starleta Katie Price (45) nedavno je u podcastu Kathy Burke (59) 'Where There's A Will There's A Wake' progovorila o tome kako je uvjerena da će poginuti u prometnoj nesreći, a otkrila je i da ima ogroman strah od tog da će ju pokopati živu.

- Uvijek sam predviđala da ću poginuti u prometnoj nesreći, i uvijek sam to govorila - rekla je Katie.

- Broj prometnih nesreća koje sam imala i preživjela, a svaki put bih prošla bez ogrebotine - nadodala je Price te se osvrnula na prometnu nesreću u kojoj joj se prevrnuo auto, a njoj nije bilo ništa. Ista stvar dogodila joj se u Argentini kad su joj ispred auta naletjeli konji.

Foto: RYMI, DIVA

Starleta je progovorila o i tome kako želi biti kremirana, no rekli su joj da bi u tom slučaju trebala izvaditi implantante iz grudi. Ona je na to burno reagirala.

- Ne, izgledat ću grozno. Ne ne ne. To ne bih bila ja. Ne mogu mi to učiniti - rekla je Price te nadodala: 'Onda ću morati biti pokopana. Ili, ako me kremiraju, mogu mi uokviriti silikone. Nećete me se moći riješiti', rekla je.

Inače, Katie je poznata po operacijama grudi, a prema pisanju stranih medija, imala ih je 17 te je na njih potrošila više od 130 000 funti. Prvu operaciju grudi napravila s 21 godinom.