U DOBRIM ODNOSIMA

Katy Perry i Orlando Bloom su viđeni u Londonu: Obiteljski izlazak s kćerkicom Daisy Dove

Piše Stela Kovačević,
Katy Perry i Orlando Bloom su viđeni u Londonu: Obiteljski izlazak s kćerkicom Daisy Dove
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Prekid s Katy, Orlando je svojedobno komentirao pa istaknuo kako su posvećeni zajedničkom roditeljstvu i da među njima vlada isključivo ljubav i poštovanje

Pjevačica Katy Perry (41) i glumac Orlando Bloom (48) ove su godine prekinuli nakon devet godina veze, u kojoj su dobili djevojčicu Daisy Dove (4). Iako više nisu zajedno, čini se kako se bivši par sastaje u prijateljskim odnosima.

Naime, Katy i Orlando su viđeni na mjuziklu Paddington s kćerkicom, ali i Flynnom (14), kojeg glumac ima iz braka s Mirandom Kerr. Sudeći prema fotografijama s West Enda, atmosfera je bila opuštena - smijali su se i dobro zabavljali.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Prekid s Katy, Orlando je komentirao gostujući u popularnoj emisiji Today televizijske kuće NBC. Naglasio je da su on i njegova bivša zaručnica posvećeni zajedničkom roditeljstvu i da među njima vlada isključivo ljubav i poštovanje, što iz nedavnog izlaska i vidimo.

NOVI PRIORITETI Orlando Bloom nakon prekida s Katy Perry poručio: 'Tražim partnericu sa stilom i novcem'
Orlando Bloom nakon prekida s Katy Perry poručio: 'Tražim partnericu sa stilom i novcem'

Par, čija je veza bila turbulentna, započeo je romansu 2016. godine. Prekinuli su nakratko 2017., da bi se pomirili godinu dana kasnije. Bloom je zaprosio Perry na Valentinovo 2019., a u kolovozu 2020. na svijet je stigla njihova kći Daisy Dove. Planove za vjenčanje odgodila im je pandemija COVID-19, a na kraju do njega nikada nije ni došlo.

Foto: PIXSELL/kolaz

Katy Perry je početkom mjeseca službeno potvrdila vezu s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom. Pjevačica je tada objavila niz intimnih fotografija i videa s njihovog zajedničkog putovanja u Japan.

