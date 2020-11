Neda postala Shakira i zatresla kukovima: 'Kako vrckaš guzom'

Neda Parmać utjelovila je pjevačicu Shakiru s pjesmom 'Hips Don't Lie' i zamamnim plesom očarala žiri. 'Ti si meni bolja od Shakire', nahvalila ju je Indira

<p>Ove nedjelje led u zabavno-glazbenom showu 'Tvoje lice zvuči poznato' probio je <b>Siniša Ružić. </b>U desetoj epizodi vidjeli smo ga u liku i djelu <strong>Elvisa Presleyja </strong>koji je upečatljivim Elvisovim pokretima zadivio žiri.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić sređuje Indiru, Maju i Nives u 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>- Flert s auditorijem, pogled ispod obrva, zagonetni smiješak koji nas baca u ekstazu… Moram priznati da si večeras jako estetski dopadljiv - komentirala je Nives.</p><p>Igor Mešin poručio mu je da bi u Las Vegasu sigurno našao posao.</p><p>- Možda ne u najboljem hotelu, ali u nekom baru da - kazao je Igor.</p><p>- Ja sam ljubomorna na taj rad nogu i kukova. Pokazao si sve zločeste Elvisove atribute - rekla je Indira.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> s gošćom iznenađenja, voditeljicom showa <strong>Majom Šuput</strong>, izveo je pjesmu 'Old Town Road'. On je uskočio u lik <strong>Lil Nas X-a</strong>, dok smo Maju Šuput gledali kao <strong>Billy Ray Cyrusa</strong>.</p><p>- Nastup je bio lijep, slikovit. Ja sam pritajeni ljubitelj countryja, volim taj stil i u mladosti sam ga slušao. Zvučalo je jako dobro - rekao je Igor.</p><p>- Pjevao si glasno i obilato, u jednom trenutku jako duboko, to nije lako ni profesionalnim pjevačima - komentirao je Goran.</p><p><strong>Neda Parmać </strong>utjelovila je pjevačicu <strong>Shakiru </strong>s pjesmom 'Hips Don't Lie' i zamamnim plesom očarala žiri.</p><p>- Tvoji kukovi definitivno ne lažu. Sve što si izvodila, kako si vrckala guzom, taj trbušni ples, predivna si. Znam da inače u svojoj karijeri ne igraš na kartu seksipila, ali pokrete koje si sada naučila voljela bih vidjeti u nekom tvom narednom uratku jer si predivna -rekla joj je Nives.</p><p>- Ti si meni bolja od Shakire - riječi su kojima je Indira pohvalila Nedin nastup.</p><p><strong>Marina Orsag</strong> se transformirala u <strong>Tones and I</strong> te je pjevala pjesmu 'Dance Monkey'. </p><p>- Bilo je teško pjevati visoke tonove, teže nego na probama, jer tada nije bilo ovog sala oko mene - rekla je Marina nakon nastupa.</p><p>- Gljiva je mislila da joj je smjestila, a zapravo je Marina smjestila gljivi - kazao je Igor.</p><p>- Ti si to odradila toliko fantastično. Glumila si nekoga tko glumi nekog drugog, pa onda mijenjaš boju glasa, pa imaš koreografiju koju s takvom lakoćom i suverenošću donosiš pred nas. Nema nikoga pokraj tebe da se možeš šlepati uz koreografiju. Napravila si to s lakoćom - riječi su kojima se Goran osvrnuo na Marinin nastup.</p>