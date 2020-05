Kći (12) Jennifer Lopez izdaje knjigu molitvi: 'Mamin ponos'

Prošlog proljeća na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj pjevačica i glumica Jennifer Lopez (50) pjeva sa svojom kćeri Emme Maribel Muniz (12) te ubrzo postala viralni hit. Otpjevale su tada u duetu pjesmu Alicije Keyes 'If I Ain't Got You' uz pratnju klavira, a obožavatelji J.Lo pisali su joj kako nisu imali pojma da ima tako talentiranu kćer.

Emme Maribel još nije ušla ni u tinejdžerske godine, a djevojčica, čini se, ima novi interes. Prije svega nekoliko mjeseci s majkom i Shakirom nastupila je i na Super Bowlu, ali nakon što ju je neko vrijeme 'držalo' pjevanje, u međuvremenu se okrenula pisanju te joj uskoro izlazi prva knjiga.

Da stvar bude još više neobična radi se o knjizi dnevnih molitvi, koje je djevojčica navodno sama pisala, a naslov zbirke je 'Lord Help Me' (Gospodine pomozi mi). Poprilično ozbiljna želja za jednu 12-godišnjakinju kojoj je, čini se, religija već u ovim godinama važna.

- Jako sam ponosna! Emma je u svojoj knjizi podijelila s čitateljima svoje male, dnevne rutine i molitve. Ova će knjiga pomoći obiteljima da pronađu svoj mir i snagu u svakodnevnom životu. U prodaji je od 29. rujna, ali već sad se može napraviti prednarudžba - izreklamirala je Lopez 12-godišnju kćer, koju je dobila za vrijeme braka s pjevačem Marcom Anthonyjem (51).