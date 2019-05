Jennifer pjevala s kćeri: Izgled i talent je 'pokupila' od Marca

Na Instagramu se pojavila snimka na kojoj pjevačica i glumica Jennifer Lopez (49) pjeva s kćeri Emmom Maribel Muniz (11). Otpjevala je pjesmu Alice Keyes 'If I Ain't Got You' uz pratnju klavira.

- Hajdemo biti glasni - stoji u opisu, a video-snimka je u manje od 24sata 'skupila' više od dva milijuna lajkova. Brojni pratitelji komentirali su kako je Emma nova glazbena zvijezda, a složili su se i kako je puno veći potencijal od majke.

Foto: Instagram

Prava rasprava nastala je nakon što je jedna obožavateljica komentirala kako je Emma naslijedila talent od Jennifer. Naime, stotine pratitelja složili su se kako talent nije pokupila od majke već od oca, pjevača Marca Anthonyja (50).

- Nemojte pisati gluposti. Majka joj je prosječna pjevačica i prosječna glumica. U plesanju je, moram priznati odlična, ali o kakvom talentu pričate. Glas je jedino mogla naslijediti od svog oca - stoji u komentaru.

Foto: Youtube/Screenshot

Pjevačica je nedavno objavila i video na svom YouTube kanalu, a odgovarala je na najzanimljivija pitanja koja su joj ovaj put postavljali blizanci.

- U životu sam intervjuirana možda deset tisuća milijuna milijardi puta i uvijek mi se postavljaju uglavnom ista pitanja pa sam odlučila da bi bilo zabavno ako bih dopustila Emmi i Maxu da mi postave par pitanja - nastavila je Jennifer.

Foto: Patricia Schlein/Press Association/PIXSELL

Prije nego su počeli s postavljanjem pitanja blizanci su sjedeći razmišljali u tišini.

- Što te najviše mučilo kada si bila u mojim godinama - prvo je pitao Max.

Foto: Instagram

Jennifer je odgovorila kako je stalno upadala u nevolje, i da je pomalo bila nalik njemu. Dodala je kako je voljela trčati, igrati se te da je bila poput dečka.

Foto: Benkey/Press Association/PIXSELL

Latino ljepotica je blizance Maximiliana i Emme dobila u braku s Marcom. Par je fotografiju dječaka i djevojčice, kada su bili stari samo mjesec dana, prodao časopisu 'People' za 6 milijuna američkih dolara. Glazbenik i Jennifer bili su u braku od 2004. godine, a rastali su se nakon devet godina.

POGLEDAJTE VIDEO: