Kći Angeline Jolie i Brada Pitta odrekla se očevog prezimena. Poznato je i kako se sad preziva

Kći Angeline Jolie i Brada Pitta, Shiloh, sad je i službeno promijenila prezime, javlja People. Ona je prije nekoliko mjeseci, kada je navršila 18 godina, podnijela zahtjev da više ne nosi očevo prezime, no zbog greške na sudu je taj postupak potrajao.

U srpnju je saslušanje na sudu bilo odgođeno zbog nepotpune provjere.

- Svi koji prolaze kroz postupak promjene prezimena moraju proći provjeru koju radi zaposlenik suda. Zbog pogreške će Shiloh dobiti drugi termin - naveo je tada odvjetnik Peter Levine. Prema zakonu savezne države Kalifornije, Shiloh je u srpnju morala i putem novina objaviti da mijenja prezime te je to najavila u Los Angeles Timesu.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Novo saslušanje bilo je jučer te je i službeno promijenila prezime u Jolie.

Osim Shiloh, Angelina i Brad imaju još petero djece, a nedavno je i njihov sin Pax (20) bio tema javnosti zbog teške prometne nesreće nakon koje je završio u bolnici s ozljedom glave. Navodno nitko od djece nije u dobrim odnosima s ocem.

Prema izvorima, Brad je upoznat s činjenicom da se njegova kći odrekla prezimena Pitt.

Foto: Rocco Spaziani

- Uznemirilo ga je to. Podsjeća ga da je izgubio svoju djecu, naravno da to nije lako za njega. On ih voli i nedostaju mu - rekao je izvor u svibnju za People.

Nedavno se još jedna slavna kći odrekla prezimena svog oca. Suri Cruise, kći slavnog glumca Toma Cruisea i Katie Holmes, također je na svoj 18. rođendan podnijela zahtjev da promijeni prezime. S ocem nije bila u kontaktu više od 10 godina, a novo prezime koje koristi je Noelle, što je srednje ime njezine majke.