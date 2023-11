Kći Bruce Willisa progovorila je o njegovoj borbi s demencijom: 'Kad sam s njim, vidim ljubav'

Kći Brucea Willisa (68), Tallulah Willis (29), gostovala je u srijedu u 'The Drew Barrymore Showu', gdje je pričala o glumcu koji se bori s frontotemporalnom demencijom i otkrila kakvo je njegovo trenutačno stanje.

- Isto mu je, što mislim da je najbolja stvar koju možemo tražiti - rekla je Tallulah.

- Vidim ljubav kad sam s njim, on je moj otac i voli me, što je zaista posebno - dodala je.

Foto: Instagram

Otkad je glumcu dijagnosticirana teška bolest, njegova obitelj često govori o njoj i o glumčevom stanju. Kako kaže Tallulah, cilj im je osvijestiti druge o demenciji.

- U jednu ruku, to je tko smo mi kao obitelj, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao obitelj i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas - rekla je.

Foto: Instagram

Bruceu je prošle godine dijagnosticirana afazija - poremećaj u govoru, nakon čega se povukao iz glume. Ove mu je godine u veljači dijagnosticirana demencija. Njegova je obitelj, uključujući bivšu suprugu Demi Moore (60), tada objavila službeno priopćenje u kojem su progovorili o ovoj teškoj bolesti.

- Iako je ovo bolno, olakšanje je napokon imati službenu dijagnozu. FTD je okrutna bolest za koju je malo nas čulo i može pogoditi bilo koga. Za ljude ispod 60 je FTD najčešći oblik demencije, a zato što dobivanje dijagnoze može potrajati godinama, FTD je vjerojatno rašireniji nego što znamo - napisali su tada.

Foto: Insagram/screenshot

O istoj je temi progovorila i glumčeva supruga Emma Heming u emisiji 'Today' u rujnu.

- Demencija je teška. Teška je za osobu kojoj je dijagnosticirana, ali je teška i za obitelj. Nije drugačije ni za Bruce, mene ili naše cure. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, zaista je - rekla je.