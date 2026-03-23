PRISJETILA SE DJETINJSTVA

Kći Chucka Norrisa je objavila stare fotografije s ocem: Hvala ti što si me naučio voljeti sebe

U dirljivoj posveti na Instagramu, Danilee se oprostila od oca serijom fotografija. Od arhivskih snimki na kojima je Chuck drži kao novorođenče do novijih, toplih trenutaka na plaži i u obiteljskom domu

Svijet tuguje nakon vijesti o smrti legende akcijskih filmova i majstora borilačkih vještina, Chucka Norrisa, koji je preminuo 19. ožujka u 87. godini. Dok se obožavatelji diljem svijeta prisjećaju njegove kultne uloge u seriji "Walker, teksaški rendžer" i bezbrojnih internetskih memova o njegovoj nesavladivosti, njegova kći Danilee Norris (24) podijelila je emotivnu objavu koja otkriva drugu, nježniju stranu slavnog glumca - onu brižnog oca.

U dirljivoj posveti na Instagramu, Danilee se oprostila od oca serijom fotografija koje prikazuju njihovu bliskost kroz godine. Od arhivskih snimki na kojima je Chuck drži kao novorođenče do novijih, toplih trenutaka na plaži i u obiteljskom domu, svaka slika svjedoči o dubokoj ljubavi i povezanosti.

Chuck Norris dobit će ulicu? U San Franciscu pokrenuli peticiju

Uz fotografije, Danilee je napisala dugačko pismo u kojem je pokušala opisati bol koju osjeća.

777276722
- Mislim da tuga nije dovoljno dobra riječ da opiše emocije kroz koje moja obitelj i ja trenutno prolazimo... gubitak roditelja je nešto na što nikada nisi spreman - započela je objavu.

Opisala ga je kao svog zaštitnika, čovjeka koji ju je od rođenja držao u naručju i činio da se osjeća kao njegova "mala djevojčica" čak i kad je odrasla.

Chuck Norris, Thompsonova kći, Megan Fox u halterima: Ove su 24 fotografije obilježile tjedan!

- Moj tata je volio duboko i brinuo se za svaku osobu u svom životu s toliko nježnosti. Možda je izvana izgledao kao ratnik, ali njegovo je srce bilo puno ljubavi i zahvalna sam što su on i moja mama to prenijeli na mene - nastavila je.

U objavi se prisjetila kako ju je otac podržavao u svim njezinim strastima i gurao je da se ne boji nemogućeg. Izrazila je zahvalnost za mudrost i ljubav koje je pružio njoj i njezinom bratu blizancu Dakoti.

- Hvala ti na tvojoj stalnoj suosjećajnosti i na tome što si me toliko volio da si me naučio voljeti sebe. Obećavam da ću te uvijek i zauvijek pokušati učiniti ponosnim, iako si me svaki dan podsjećao da je to nemoguće ne biti. Volim te zauvijek - zaključila je Danilee, dodavši citat iz Biblije: 'Blago ožalošćenima, jer će se utješiti'.
Danilee zajedno s bratom Dakotom naslijedila je očevu strast prema borilačkim vještinama. Oboje su nositelji crnog pojasa petog stupnja, čime su dosegli majstorsku razinu.

