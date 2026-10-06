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'LJUTIT I BORBEN'

Berry o šokantnim optužbama: 'Bivši je našeg maloljetnog sina namjerno okretao protiv mene'

Piše Magdalena Mucić,
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Berry o šokantnim optužbama: 'Bivši je našeg maloljetnog sina namjerno okretao protiv mene'
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Foto: XNY/starmaxinc.com
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Halle Berry odgovorila je bivšem suprugu optužbama da se zajednički sin Mace (13) nakon druženja s ocem vraćao ljutiti i borben

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Bivšem suprugu Olivieru Martinezu, koji ju je optužio za fizičko zlostavljanje sina, Halle Berry uzvratila je novim sudskim podneskom u kojem tvrdi da glumac potiče Macea (13) da prema njoj bude 'ljutit i borben', piše Page Six. Berry također traži da se ponovno uspostavi dogovor o ravnopravnom skrbništvu. 

Foto: Lionel Hahn

Sudski podnesak uslijedio je par dana nakon što je sud Martinezu dodijelio primarno skrbništvo, a Berry uručio zabranu prilaska zbog optužbi da je tijekom svađe skočila na dječaka i gušila ga. Berry tvrdi da Martinez kod Macea izaziva ljutnju prema njoj u sklopu svojih 'kontinuiranih pokušaja da Macea pridobije na svoju stranu i okrene protiv mene u mnogim područjima života našeg djeteta i njegovih aktivnosti'. 

- Kada bi se Maceo vraćao kući nakon vremena provedenog kod Oliviera, bio bi ljutit i konfliktan. Ponavlja rasprave koje smo Martinez i ja vodili privatno, i zauzima Martinezovu stranu, kaže Berry. Martinezovo ponašanje dovelo je do toga da njihov sin u potpunosti zanemaruje Berry kao majku i njezin autoritet, a glumica tvrdi i da je Maceo zbog svega toga osobno trpio negativne posljedice.

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- Olivierovo odbijanje da dopusti pravovremene intervencije dovelo je do toga da Maceo još više zaostaje u školi, da se njegovo problematično ponašanje pogorša te da se dodatno naruši odnos između Macea i mene, tvrdi Berry. U dokumentima se navodi da Martinez ne želi prihvatiti njenu vezu sa zaručnikom, glazbenikom Van Huntom, te da ne dozvoljava da Mace s njima ide na obiteljsku terapiju, kako bi stvorili zdrav odnos u novoj, proširenoj obitelji. Od suda Berry traži da naloži Martinezu sudjelovanje u terapijama koje su već određene sudskim nalogom. Francuski glumac tražio je od suda da odbije Berryn zahtjev.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Berry i Hunt u nedjelju su fotografirani kako provode vrijeme s Maceom u zabavnom centru Sky Zone u Los Angelesu, a s njima su bili i Maceovi prijatelji. Njihov zajednički izlazak uslijedio je par dana nakon što je u javnost izašla informacija da je Martinez glumicu optužio da je 26. rujna nasrnula na Macea, stavila mu ruke oko vrata i gušila ga nakon što su se posvađali zbog igrica. Martinez je također tvrdio da je Berry u više navrata bila nasilna prema njihovu sinu te da incident od 26. rujna nije bio izoliran slučaj.

Tijekom posljednjih godinu i pol dana, gospođa Berry obarala je Macea na pod i prisiljavala ga da se 'preda', naveo je Martinez u sudskim dokumentima. Berry je putem svoje odvjetnice odbacila Martinezove optužbe nazvavši ih 'potpuno neutemeljenima i namjerno obmanjujućima'. 

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- Postoji golema količina dokaza, uključujući brojne sudske odluke, koji pokazuju da je Olivier Martinez u više navrata kršio sudske naloge i ometao nužne terapijske i obrazovne intervencije za njihova maloljetnog sina Macea, zbog čega je gospodin Martinez već pravno sankcioniran, rekla je odvjetnica.

Berry i Martinez upoznali su se na snimanju filma 'Dark Tide' 2010. Vjenčali su se tri godine kasnije, a u braku su bili dvije godine. Razišli su se 2015., no razvod je trajao čak osam godina i službeno je okončan tek 2023. godine. 

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