Kći Harisa Džinovića uživa na jahti očuha milijunaša: 'Malo sam labilnija, želim biti bolja'

Kći pjevača Harisa Džinovića i modne dizajnerice Meline Džinović ne prestaje privlačiti pažnju svojim objavama na društvenim mrežama. Nakon što se njena mama Melina udala za britanskog milijunaša Jeffreyja Paula Arnolda, Đina uživa u svim blagodatima novom života, piše Dnevni Avaz.

Foto: Instagram

Mlada influencerica podijelila je snimke sa Caprija, i sa luksuzne jahte koja navodno pripada njenom očuhu Arnoldu. Na snimkama Đina u plavom kupaćem snima selfije u kupaonici jahte čija se vrijednost procjenjuje na oko 10 milijuna eura. U svom vlogu, Đina je nedavno otkrila kako su obišli 25 otoka, no smeta joj kad ju bude rano ujutro.

- Obišli smo 25 otoka. Vi ćete sada pomisliti da ja obilazim barove. Ne. Oni mene vode po muzejima. Sve je to prelijepo, ali u jednom trenutku je dosta. Bude me u devet sati ujutro, a ja sam netko tko voli spavati do 12. Ali to mijenjamo - kazala je Đina i istaknula da je u posljednjih godinu dana promijenila neke životne navike.

Foto: Instagram

- U zadnjih godinu dana malo živim brže, što bi se reklo. Prestala sam izlaziti, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe - objasnila je influencerica. Kazala je i kako želi poraditi na sebi i promijeniti određene stvari u svom životu.

- Učim kako bih bila smirena, staložena i vrijedna. Vidjet ćemo koliko će to potrajati. Ja sam malo labilnija, želim biti normalna. Počela sam se družiti s ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim promijeniti neke stvari u životu. Ja imam opciju da promijenim neke stvari u životu i hoću - zaključila je Đina Džinović.