Jack Nicholson ovako je slavio 89. rođendan, kći podijelila rijetku fotografiju legende

Jack Nicholson je proslavio 89. rođendan, a povodom toga je njegova kći Lorraine podijelila rijetku fotografiju holivudske legende. Legendarni glumac proveo je rođendan u društvu obitelji i prijatelja.

Lorraine (36) je dobio s bivšom suprugom Rebeccom Broussard, s kojom je bio u braku od 1989. do 1994. godine. Osim nje, ima još petero djece - Jennifer Nicholson (61), Caleba Goddarda (54), Honey Hollman (43), Raya Nicholsona i Tesse Gourin (31).

Posljednjih godina se ovaj legendarni glumac rijetko pojavljuje u javnosti, stoga je fanove ova fotografija oduševila. Pisali su kako su sretni što je Nicholson nasmiješen.

'Sjajno te vidjeti' ' 'Jedan od najvećih glumaca svih vremena! Sretan rođendan, Jack', pisali su u komentarima.

Lorraine je svojedobmo govorila o svom odnosu s ocem i njegovom utjecaju na njenu glumačku karijeru.

- On je moj mentor. Ulazim u obiteljski posao jer smo jako bliski i on mi je velika inspiracija. Jako mu se divim - rekla je.

Inače, Jack Nicholson povukao se iz javnosti. Prije 14 godina snimio je svoj posljednji film, komediju 'How Do You Know'. Jedan od njegovih prijatelja, glazbeni producent Lou Adler, ispričao je kako Nicholson danas vrijeme najradije provodi čitajući knjigu.