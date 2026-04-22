Legendarni glumac od novinara je saznao za vlastitu obiteljsku priču, svi su ostali šokirani...

Jack Nicholson, jedan od najkarizmatičnijih i najtajanstvenijih glumaca u povijesti Hollywooda, rođen je 22. travnja 1937. godine u američkom Neptuneu, a odrastao je u obližnjem Manasquanu, malom mjestu na obali Atlantskog oceana. Djetinjstvo mu je, barem naizgled, bilo sasvim uobičajeno. Ljude koje je smatrao svojim roditeljima zvao je John i Ethel May Nicholson. June Nicholson, za koju je vjerovao da mu je starija sestra, sanjala je o glumačkoj karijeri i upravo je ona, nesvjesno, odigrala ključnu ulogu u jednoj od najneobičnijih obiteljskih priča Hollywooda.

June je preminula od raka 1963. godine, kada je Nicholson imao 26 godina. Tek više od desetljeća kasnije, 1974. godine, novinar časopisa TIME, istražujući priču o Nicholsonu, otkrio je šokantnu istinu. June je zapravo bila njegova majka, a ljudi koje je smatrao roditeljima bili su njegovi baka i djed. Budući da je June imala samo 17 godina kada je rodila Jacka, a identitet oca bio je neizvjestan, obitelj je odlučila sakriti istinu i odgojiti dječaka kao vlastito dijete. Iako bi takvo otkriće mnoge uzdrmalo, Nicholson je kasnije izjavio da ga je ta spoznaja više razjasnila nego traumatizirala. Smatrao je da je već bio dovoljno psihološki formiran te je čak izrazio zahvalnost zbog svega što je saznao.

U srednjoj školi Nicholson je bio dobar učenik, čak je dobio i ponudu za djelomičnu stipendiju, no studij ga nije previše zanimao. Kao 16-godišnjak vjerovao je da ima dovoljno vremena za fakultet, pa je nakon škole ostao još godinu dana u New Jerseyju, zarađujući novac na hipodromu i radeći kao spasilac na plaži. Već 1954. godine preselio se u Los Angeles, gdje je živjela June, za koju je još uvijek vjerovao da mu je sestra. U Kaliforniji je radio razne poslove, od prodavača u trgovini igračaka do pomoćnika u animacijskom odjelu MGM studija. Upravo tamo ga je primijetio producent Joe Pasternak, koji je prepoznao njegov potencijal i omogućio mu pohađanje glumačkih satova kod Jeffa Coreya, čime je započela Nicholsonova profesionalna karijera.

Filmski debi ostvario je 1958. godine u niskobudžetnom kriminalističkom filmu "Cry Baby Killer". Tijekom 60-ih Nicholson je nastavio graditi karijeru uglavnom u manjim produkcijama, uključujući horor filmove i neovisne projekte poput "Little Shop of Horrors", "The Terror", "Back Door to Hell", "Ride in the Whirlwind" i "The Shooting". Iako su ti filmovi bili skromnog dometa, pomogli su mu da razvije prepoznatljiv stil i glumačku sigurnost.

Pravi proboj dogodio se 1969. godine u kultnom filmu "Easy Rider", gdje je utjelovio alkoholiziranog južnjačkog odvjetnika Georgea Hansona. Uloga mu je donijela prvu nominaciju za Oscara i otvorila vrata velikim projektima. Već sljedeće godine briljirao je u filmu "Five Easy Pieces", a potom i u "The Last Detail" iz 1973., za koje je također nominiran za Oscara. Nicholson je ubrzo postao simbol nove generacije glumaca.

Jedna od njegovih najhvaljenijih uloga stigla je 1974. godine u filmu "Chinatown" redatelja Romana Polanskog, gdje je utjelovio privatnog detektiva Jakea Gittesa. Iako ponovno nominiran, Oscara je osvojio tek godinu dana kasnije za legendarni film "Let iznad kukavičjeg gnijezda". Uslijedila je još jedna nezaboravna interpretacija u "Isijavanju" iz 1980. godine, gdje je utjelovio psihički nestabilnog čuvara hotela, ulogu koja je postala jedna od najpoznatijih u povijesti filma.

Tijekom 80-ih Nicholson je sve češće birao upečatljive i ekscentrične uloge, uključujući nezaboravnog Jokera u "Batmanu" 1989. godine. Devedesete su mu donijele nove uspjehe, među kojima se ističu "A Few Good Men" i "As Good As It Gets", za koji je osvojio trećeg Oscara. I u kasnijim godinama ostao je relevantan, glumeći u filmovima poput "About Schmidt", "Anger Management", "Something's Gotta Give" i "The Departed".

Nicholson je poznat po iznimnoj širini karaktera koje je glumio, od suptilnih dramatičnih likova do energičnih i ekscentričnih osobnosti. Upravo ta raznolikost pridonijela je njegovoj misterioznosti, jer publika nikada nije mogla sa sigurnošću odrediti koliko je Nicholson sličan likovima koje igra. Kako je sam jednom rekao, u svakoj ulozi nalazi se dio njega, ali nijedna ga u potpunosti ne definira.

Godine 2013. pojavile su se glasine o njegovom povlačenju iz glume zbog problema s pamćenjem, no Nicholson nikada nije službeno potvrdio umirovljenje. Njegov posljednji film ostao je romantična komedija "How Do You Know" iz 2010. godine. U privatnom životu bio je poznat po burnim vezama, uključujući brak s glumicom Sandrom Knight, dugogodišnju vezu s Anjelicom Huston te kasniju vezu s Rebecccom Broussard, s kojom ima dvoje djece. Sin Ray Nicholson nastavio je njegovim stopama, a posljednjih godina počeo je dobivati sve veće uloge.