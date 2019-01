Kći Suzane Mančić razvela se od 20 godina starijeg muškarca

Nadam se da ce doci vreme kada ce se uvesti neki red u medije, da ne moze ko hoce i kako hoce, da objavljuje neistine. Neproverena informacija je laz. Moja cerka je ziva, zdrava, a vest da je nastradala u saobracajnoj nesreci ozbiljno je uznemirila roditelje, rodbinu i prijatelje. Da li ce se neko izviniti, da li ce neko odgovarati za ovo?

