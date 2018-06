Keanu Reeves u Sibiru: Prodaja dijamanata je baš krvav posao

Keanu Reeves trenutačno uživa u jednoj od boljih faza svoje karijere. Ne samo da snima 'John Wick 3', s 'Bill & Ted 3' odmah nakon toga već se redovno pojavljuje i u nezavisnim filmovima kakav nam uskoro dolazi u kina.

U pitanju je film 'Siberia' u kojem Reeves glumi trgovca dijamantima koji se zaputi u Rusiju. No kako to uglavnom biva kada se glavni lik nađe u nepoznatoj zemlji, dogovor o dijamantima pođe po zlu. Ne samo to, već naš trgovac započne i romansu s vlasnicom malenog kafea. A kako bi sve imalo još više šarma, radnja se odvija u negostoljubivom Sibiru.

Pogledajte prvi foršpan

Redatelj i scenarist Matthew Ross režira film po scenariju Stevena Hamela. Uz Reevesa u ulozi Lucasa Hilla vidjet ćemo i šaroliki asortiman uglavnom slavenskih glumaca. Tako Ana Ularu glumi vlasnicu kafea Katyu, dok je Pasha D. Lychnikoff preuzeo ulogu Borisa Volkova.

Glumica koja je bila zvijezda u '80., no danas je već malo zaboravljena, Molly Ringwald, glumi Gabby Hill, a Rafael Petardi je Pavel. Ekipu upotpunjava Aleks Paunovic kao Yefrem.

'Siberia' bi se u kinima trebala pojaviti sredinom srpnja.

