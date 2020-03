Kedžo: 'Jedva čekam zapjevati dogodine. Zastrašujuće je sada'

Globalna pandemija korona virusa zaustavila je u potpunosti svijet, a među mnogobrojnim manifestacijama koje se otkazuju ili odgađaju je i ovogodišnji Eurosong koji je bio zakazan za 12.-16. svibnja u Rotterdamu. Hrvatsku je tamo trebao predstavljati Damir Kedžo s pjesmom 'Divlji vjetre', autora Ante Pecotića.

- Eurovizija je ostvarenje mog sna i jedva čekam stati i zapjevati na toj velikoj pozornici jednog dana. U normalnim uvjetima Eurovizija je veselje glazbe u kojem uživa Europa i veliki dio svijeta. Nastup u prosjeku gleda 180 milijuna ljudi koji uživaju u glazbi i različitosti glazbe i kulture i to je ljepota Eurovizije. Uvjeti u kojima se trenutačno nalazi svijet nisu ni veseli ni optimistični, zastrašujući su i prioritet je sačuvati zdravlje sebe, svojih bližnjih i svih ostalih ljudi oko nas. Zato pozdravljam odluku i jedva čekam završetak pandemije, a onda i nastup na Euroviziji 2021. u Rotterdamu - rekao nam je Kedžo.

Svjestan i sam situacije u svijetu, naš pjevač ne očajava te najavljuje svoj nastup 2021. u Nizozemskoj. Organizator je objavio kako čini sve da ovogodišnji Eurosong sljedeće godine bude na istom mjestu te da budu pozvani svi oni izvođači koji su trebali nastupiti i ove godine. Eurosong to zasad nije definirao u svom službenom priopćenju o otkazivanju, ali su najavili kako će tu odluku donijeti uskoro i sve pravovremeno obavijestiti. Neslužbeno, to jest najizgledniji scenarij.

