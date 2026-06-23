Keith Richards (82): Možda više nikada nećemo ići na turneju, putovanja me sada iscrpljuju

Keith Richards (82), legendarni gitarist The Rolling Stonesa, otvoreno je progovorio o budućnosti benda i mogućnosti da više nikada ne krenu na svjetsku turneju. Dok se bend priprema za izlazak novog albuma "Foreign Tongues" 10. srpnja, Richards izražava sumnju u nastavak iscrpljujućih putovanja, dok frontmen Mick Jagger (82) i dalje gaji veliku želju za nastupima uživo diljem svijeta.

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U novom intervjuu za časopis Uncut, u kojem su sudjelovali i Mick Jagger te Ronnie Wood, Richards je bio iskren o fizičkim izazovima koje donose globalne turneje. Glavni problem, kako navodi, predstavljaju stalna putovanja koja crpe energiju. Njegova izjava dolazi nakon što su krajem 2025. godine otkazani planovi za veliku europsku stadionsku turneju planiranu za 2026., jer se Richards nije mogao obvezati na višemjesečni raspored.

​- Ne znam jesu li turneje moguće. Putovanja su ono što te iscrpljuje - rekao je Richards.

Foto: Bryan Woolston

Članovi benda u poznim su godinama, što logističke i fizičke zahtjeve turneja čini sve izazovnijim. Richards je ranije govorio i o borbi s artritisom, što je utjecalo na njegov stil sviranja, dodajući još jedan sloj složenosti organizaciji dugotrajnih putovanja. Ipak, ljubav prema glazbi i zajedničkom radu i dalje ga pokreće.

​- Je li još uvijek uzbudljivo? Da, bit će uzbudljivo sve dok nešto u meni ne kaže: 'To je to.' Volim raditi s dečkima - zamišljeno je dodao pa nastavio:

​- Mislim, što ću drugo raditi? Isuse Kriste. Za mene je nužno, ako treba i pod prijetnjom oružjem, održati bend na okupu. 'Svirat ćeš bubnjeve!' Ja odradim svoj dio, ali to je nevjerojatan dar od svih ostalih. Nisam očekivao ovo zauzvrat. Sve je to još uvijek pomalo zapanjujuće, čak i u ovim godinama.

Rolling Stones start Europe tour 'Stones - No Filter' | Foto: Carsten Rehder/DPA/PIXSELL

Unatoč Richardsovim rezervama, njegov kolega iz benda, Mick Jagger, izrazio je potpuno suprotan stav. Frontmen je u istom intervjuu istaknuo kako jedva čeka da s novim albumom ponovno krene na put.

​- Apsolutno bih volio ići na turneju s ovim albumom. Znate, nadam se da ćemo to učiniti čim bude moguće - izjavio je Jagger.

*uz korištenje AI-ja