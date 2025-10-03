Keith Urban na koncert stigao bez vjenčanog prstena, svi se pitaju ljubi li već neku drugu

Keith Urban (57) skinu je svoj vjenčani prsten kad se vratio na pozornicu prvi put nakon šokantnog i javnosti neočekivanog razvoda od Nicole Kidman, piše Daily Mail.

Country pjevač, za kojeg se posljednjih dana priča kako je već nastavio dalje s mlađom ženom iz glazbene industrije, pojavio se na pozornici Giant Centera u Hersheyju, Pennsylvania, u sklopu svoje svjetske turneje High and Alive.

Dok je u četvrtak tijekom koncerta izvodio pjesmu Heart Like a Hometown, Urban je odao počast svojoj bivšoj supruzi, jer je odlučio zadržati fotografiju Kidman i njihovih kćeri tinejdžerica u dijaprojekciji koja se puštala za publiku. Potom je svojim obožavateljima ispričao o svom djetinjstvu i kako su mu roditelji dopustili da napusti školu kako bi se mogao posvetiti svojoj strasti glazbi punim radnim vremenom.

Odlučio je ne nositi vjenčani prsten u četvrtak samo dva dana nakon što je Nicole u utorak podnijela zahtjev za razvod, a kao razlog rastave naveo je 'nepomirljive razlike'. Putevi bivšeg para prvi put su se susreli 2005., a zaručili su se u svibnju 2006. Sljedećeg mjeseca zvijezde su rekle 'da' u Memorijalnoj kapeli kardinala Cerrettija u Sydneyu, Australija.

Ranije ovog tjedna, PR glazbene tvrtke iz Nashvillea tvrdio je da je Urban već nastavio s nekim mlađim u glazbenoj industriji.

- Glasine su da je s mlađom ženom u poslu. To je sve o čemu svi pričaju. Svi žele znati tko, ali zasad je to misterij - rekao je.

Sumnja se kako je ta mlađa žena upravo Keithova članica benda Maggie Baugh (25).

I prijatelji para tvrde kako je country glazbenik već pronašao utjehu u drugoj ženi, a neki smatraju kako su on i navedena žena u vezi već neko vrijeme. Osim toga, oni tvrde i kako je upravo navedena žena razlog razlaza sada već bivšeg para.