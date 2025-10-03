Obavijesti

PRAZAN PRSTENJAK

Keith Urban na koncert stigao bez vjenčanog prstena, svi se pitaju ljubi li već neku drugu

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: KEVIN WURM/REUTERS

Country pjevač, za kojeg se posljednjih dana priča kako je već nastavio dalje s mlađom ženom iz glazbene industrije, pojavio se na pozornici u Pennsylvania, a obožavatelji su odmah zapazili kako ne nosi prsten

Keith Urban (57) skinu je svoj vjenčani prsten kad se vratio na pozornicu prvi put nakon šokantnog i javnosti neočekivanog razvoda od Nicole Kidman, piše Daily Mail.

Country pjevač, za kojeg se posljednjih dana priča kako je već nastavio dalje s mlađom ženom iz glazbene industrije, pojavio se na pozornici Giant Centera u Hersheyju, Pennsylvania, u sklopu svoje svjetske turneje High and Alive.

Dok je u četvrtak tijekom koncerta izvodio pjesmu Heart Like a Hometown, Urban je odao počast svojoj bivšoj supruzi, jer je odlučio zadržati fotografiju Kidman i njihovih kćeri tinejdžerica u dijaprojekciji koja se puštala za publiku. Potom je svojim obožavateljima ispričao o svom djetinjstvu i kako su mu roditelji dopustili da napusti školu kako bi se mogao posvetiti svojoj strasti glazbi punim radnim vremenom.

Odlučio je ne nositi vjenčani prsten u četvrtak samo dva dana nakon što je Nicole u utorak podnijela zahtjev za razvod, a kao razlog  rastave naveo je 'nepomirljive razlike'. Putevi bivšeg para prvi put su se susreli 2005., a zaručili su se u svibnju 2006. Sljedećeg mjeseca zvijezde su rekle 'da' u Memorijalnoj kapeli kardinala Cerrettija u Sydneyu, Australija. 

Ranije ovog tjedna, PR glazbene tvrtke iz Nashvillea tvrdio je da je Urban već nastavio s nekim mlađim u glazbenoj industriji.

- Glasine su da je s mlađom ženom u poslu. To je sve o čemu svi pričaju. Svi žele znati tko, ali zasad je to misterij - rekao je.

Sumnja se kako je ta mlađa žena upravo Keithova članica benda Maggie Baugh (25).

I prijatelji para tvrde kako je country glazbenik već pronašao utjehu u drugoj ženi, a neki smatraju kako su on i navedena žena u vezi već neko vrijeme. Osim toga, oni tvrde i kako je upravo navedena žena razlog razlaza sada već bivšeg para.

