Prijatelji bivšeg para: 'Brak Keitha Urbana i Nicole Kidman raspao se zbog druge žene'

Svijet je šokirala vijest o razvodu Nicole Kidman (58) i Keitha Urbana (58) koji su se donedavno smatrali jednim od najsložnijih parova među slavnima. Od objave o rastavi prošao je tek dan, a već su počeli isplivavati mogući razlozi kraha braka.

Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

Prijatelji para tvrde kako je country glazbenik već pronašao utjehu u drugoj ženi, a neki smatraju kako su on i navedena žena u vezi već neko vrijeme. Osim toga, oni tvrde i kako je upravo navedena žena razlog razlaza sada već bivšeg para.

Također, TMZ piše kako su Nicole i Keith razdvojeni od lipnja. To je bila Keithova želja, dok je Nicole ipak pokušala spasiti brak i držati obitelj na okupu. To joj nije pošlo za rukom, a pjevač je odselio iz njihovog zajedničkog doma.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Podsjetimo, donedavni par se upoznao u siječnju 2005. godine, uskoro su počeli izlaziti, a vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju. Zajedno imaju dvije kćeri: Sunday Rose Urban, rođenu 2008., i Faith Margaret Urban, rođenu 2010. godine. Nicole također ima dvoje djece iz prethodnog braka s Tomom Cruiseom - Isabella Jane i Connor.

Ovog je ljeta Nicole uživala na našoj obali, a društvo su joj pratile sestra Antonia Kidman i nećakinja Lucia Hawley, koja je sve dokumentirala na Instagramu.