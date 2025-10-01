VIDEO Keith Urban promijenio stih u pjesmi koja je bila posvećena Nicole Kidman

Nedavni nastup Keitha Urbana pojavio se u bespućima Interneta nakon objave njegovog razvoda s Nicole Kidman. Naime, tijekom nastupa, Urban je promijenio tekst pjesme "The Fighter", a upravo je tu pjesmu napisao za Nicole Kidman. Novi stihovi uključivali su ime Urbanove članice benda, prateće glazbenice Maggie Baugh, piše People.com.

Stih “When they're tryna get to you, baby I'll be the fighter” ("Kad pokušavaju doći do tebe, draga, ja ću biti borac") u izvedbi je improvizirano zamijenjen: “When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player” (“Kad pokušavaju doći do tebe, Maggie, bio ću tvoj gitarist”).

Clip tog trenutka podijelila je sama Maggie Baugh, uz reakciju iznenađenja. Maggie, 25-godišnja glazbenica, već je dio turneje High and Alive World Tour s Urbanom te je često nastupala uz njega ove sezone.

Podsjetimo, prije nekoliko dana objavljeno je kako su se Nicole Kidman (58) i Keith Urban (58) rastali nakon 19 godina braka. Glumica i pjevač country glazbe žive razdvojeno "od početka ljeta", javlja TMZ. Nicole se brine o njihovo dvoje djece i "drži obitelj na okupu kroz ovo teško vrijeme otkako Keitha nema", rekao je dobro upućeni izvor. Navodno Nicole nije željela razdvajanje i pokušavala je spasiti brak, pa je odluka o rastavi bila jednostrana.

Nicole je 30. rujna formalno podnijela zahtjev za razvod, navodeći "nerazrješive razlike". Prijatelji para tvrde kako je country glazbenik već pronašao utjehu u drugoj ženi, a neki smatraju kako su on i navedena žena u vezi već neko vrijeme. Osim toga, oni tvrde i kako je upravo navedena žena razlog razlaza sada već bivšeg para.