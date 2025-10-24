Obavijesti

Show

Komentari 0
Sve demantirala

Pjevačica progovorila o glasinama o vezi Keitha Urbana i njegove gitaristice Maggie

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Pjevačica progovorila o glasinama o vezi Keitha Urbana i njegove gitaristice Maggie
Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL/REUTERS

Glasine o romantičnoj vezi između Baugh i Urbana počele su nakon što je objavljeno da su se country zvijezda i njegova bivša supruga, Nicole Kidman, razveli nakon 19 godina braka

Country pjevačica Alexandra Kay rekla je u novom intervjuu za Taste of Country da njezina prijateljica, Maggie Baugh, nije u vezi s Keithom Urbanom, unatoč nedavnim glasinama koje tvrde suprotno.

Kay tvrdi da između 25-godišnje Baugh i 57-godišnjeg Urbana nema ničega, prenosi People.

- Iskreno, bilo mi je srce slomljeno zbog njih jer je medijska pozornost luda i ono što ljudi pričaju… Oni šire glasine o Maggie Baugh. Ona je moja dobra prijateljica i znam da to apsolutno nije istina - rekla je Kay.

ŠUŠKA SE Prijatelji bivšeg para: 'Brak Keitha Urbana i Nicole Kidman raspao se zbog druge žene'
Prijatelji bivšeg para: 'Brak Keitha Urbana i Nicole Kidman raspao se zbog druge žene'

- Upoznala sam njezinog dečka, ona je jako sretna i nema nikakve veze s tom cijelom pričom o vezi s Urbanom - dodala je

Glasine o romantičnoj vezi između Baugh i Urbana počele su nakon što je objavljeno da su se country zvijezda i njegova bivša supruga, Nicole Kidman, razveli nakon 19 godina braka.

Nakon nekoliko dana objavljeno je i kako je Kidman podnijela zahtjev za razvod 30. rujna, navodeći nepomirljive razlike. Nakon vijesti o razvodu, video snimke Urbana na pozornici prikazivale su ga kako mijenja tekst svoje pjesme “The Fighter”, koja je bila inspirirana Kidman.

FANOVI IZNENAĐENI VIDEO Keith Urban promijenio stih u pjesmi koja je bila posvećena Nicole Kidman
VIDEO Keith Urban promijenio stih u pjesmi koja je bila posvećena Nicole Kidman

Dok pjesma u originalu kaže: „When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter“ („Kad pokušavaju doći do tebe, dušo, ja ću biti borac“), Urban je pjevao: „When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player“ („Kad pokušavaju doći do tebe, Maggie, ja ću biti tvoj gitarist“).

Baugh je potom 26. rujna objavila video s opisom: „Je li on to upravo rekao.”

Međutim, Urban je tekst pjesme ranije mijenjao i dok je nastupao s izvođačicom pjesme, Carrie Underwood, na CMT Music Awards 2017. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave
VELIKE TRAGEDIJE

FOTO Ovi slavni izgubili su život u teškim nesrećama: Stradali su u trenucima najveće slave

Hrvatsku i svijet više je puta potresla vijest o tragičnoj smrti poznatih osoba, a mnogi se vrlo dobro sjećaju gdje su se nalazili u trenutku kada su čuli da je poginuo Dražen Petrović. princeza Diana, Grace Kelly, Ena Begović, James Dean...
Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek
POBJEDNIK SEDME SEZONE

Mislav iz 'Života na vagi' danas izgleda i živi kao novi čovjek

Kad je zakoračio u sedmu sezonu 'Života na vagi', Mislav Šepić iz Velike Gorice imao je 171 kilogram i želju da svoj život promijeni iz temelja. Godinama se borio s viškom kilograma, a ta borba nije bila samo fizička. Iza nje su stajale godine tuge, stresa i potiskivanja emocija. Danas, gotovo 80 kilograma lakši, kaže da živi onako kako je oduvijek želio - zdravo i aktivno.
Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u petak?
DNEVNI PREGLED

Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u petak?

Doznajte što vas očekuje ovog petka 24. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025