Pjevačica progovorila o glasinama o vezi Keitha Urbana i njegove gitaristice Maggie

Country pjevačica Alexandra Kay rekla je u novom intervjuu za Taste of Country da njezina prijateljica, Maggie Baugh, nije u vezi s Keithom Urbanom, unatoč nedavnim glasinama koje tvrde suprotno.

Kay tvrdi da između 25-godišnje Baugh i 57-godišnjeg Urbana nema ničega, prenosi People.

- Iskreno, bilo mi je srce slomljeno zbog njih jer je medijska pozornost luda i ono što ljudi pričaju… Oni šire glasine o Maggie Baugh. Ona je moja dobra prijateljica i znam da to apsolutno nije istina - rekla je Kay.

- Upoznala sam njezinog dečka, ona je jako sretna i nema nikakve veze s tom cijelom pričom o vezi s Urbanom - dodala je

Glasine o romantičnoj vezi između Baugh i Urbana počele su nakon što je objavljeno da su se country zvijezda i njegova bivša supruga, Nicole Kidman, razveli nakon 19 godina braka.

Nakon nekoliko dana objavljeno je i kako je Kidman podnijela zahtjev za razvod 30. rujna, navodeći nepomirljive razlike. Nakon vijesti o razvodu, video snimke Urbana na pozornici prikazivale su ga kako mijenja tekst svoje pjesme “The Fighter”, koja je bila inspirirana Kidman.

Dok pjesma u originalu kaže: „When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter“ („Kad pokušavaju doći do tebe, dušo, ja ću biti borac“), Urban je pjevao: „When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player“ („Kad pokušavaju doći do tebe, Maggie, ja ću biti tvoj gitarist“).

Baugh je potom 26. rujna objavila video s opisom: „Je li on to upravo rekao.”

Međutim, Urban je tekst pjesme ranije mijenjao i dok je nastupao s izvođačicom pjesme, Carrie Underwood, na CMT Music Awards 2017. godine.