Nicole Kidman ga je izvukla iz pakla ovisnosti zbog koje mu je pukla veza s bivšom djevojkom

Glazbenik Keith Urban slavi 58. rođendan, a ovo je prvi njegov veliki dan bez supruge Nicole Kidman, od koje se rastao prije nepunih mjesec dana. Par je u braku bio 19 godina, a nakon vijesti o razvodu počele su kružiti brojne glasine o njihovom odnosu. Sve su demantirali, a uvjeravaju obožavatelje kako ostaju u dobrim odnosima. Urbanu je to bio prvi brak, a njegove bivše ljubavi inspirirale su neke od njegovih najvećih hitova.

Prva javna veza slavnog pjevača je ona s Laurom Sigler, veterinarkom koja mu je bila partnerica dugih 10 godina. Njihova ljubav započela je 1992. godine dok se on probijao na glazbenoj sceni u Nashvilleu. Prekinuli su nekoliko puta, no 2001. godine ju je zaprosio. Činilo se kako sve ide kao "po loju", no njegova ovisnost o drogama i alkoholu bila je presudna za tu vezu. Laura nije previše bila izložena medijima, ali 2005. je u intervjuu za Today rekla kako je njihova veza prolazila kroz mračan period dok se borio sa svojim ovisnostima.

- Imali smo mnogo problema zbog njegovih ovisnosti. On je vjerojatno najmračniji dio moje prošlosti. Sada svatko vodi svoj život i sretna sam zbog toga - komentirala je onda njegova bivša. "Somebody like you" pjesma je koju je posvetio svojoj dugogodišnjoj partnerici, a i sam Keith Urban je priznao da je on kriv za raspad njihove ljubavi. Nakon Laure je ljubio manekenku Niki Taylor, no zbog pretrpanog rasporeda par je prekinuo. Imaju zajedničke tetovaže, a manekenka je kasnije pričala kako se jednostavno nisu imali vremena nalaziti. Rekla je da su ostali prijatelji te da je sretna što je pronašao Nicole Kidman.

Upravo slavna glumica izvukla ga je iz pakla droge i alkohola. Samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, organizirala je "intervenciju", nakon čega je otišao na liječenje.

Foto: IPA agency/ Elisabetta Sod

- Cijela prostorija je bila puna ljubavi, nikada to prije nisam doživio. Zaista sam skrenuo s tračnica u životu i trebala mi je pomoć - iskren je bio Urban o toj situaciji. Singl "The Fighter" napisao je o tom periodu života.

U braku s Nicole dobio je dvoje djece, a sve do razvoda slovili su kao jedan od najstabilnijih parova među slavnima. Mnogi su se iznenadili prekidom, no nitko od njih još nije u javnost izašao s razlozima raspada ljubavi. Proteklih tjedana se šuškalo kako ljubi gitaristicu Maggie Baugh, no njezina prijateljica demantirala je sve tračeve.

Keith Urban je inače veliko ime u svijetu country glazbe, a tijekom zavidne karijere osvojio je četiri Grammyja i brojne druge nagrade, snimao je glazbu za film te je bio na turnejama diljem svijeta. Na koncertima često ističe kako su mu roditelji dopustili da napusti školu kako bi pratio svoj san da postane glazbenik, a tvrdi da tu odluku nikada nije požalio.