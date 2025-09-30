Obavijesti

O LJUBAVNIM SCENAMA

Keitha su prije tri mjeseca pitali škakljivo pitanje o Nicole, a on je usred emisije prekinuo poziv

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Keitha su prije tri mjeseca pitali škakljivo pitanje o Nicole, a on je usred emisije prekinuo poziv
Nicole Kidman and Keith Urban arrive at the 50th Annual Country Music Association Awards in Nashville | Foto: JAMIE GILLIAM/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ove godine u lipnju voditelj ga je u live emisiji pitao kako se nosi s ljubavnim scenama u kojima je njegova supruga s drugim, osobito mlađim muškarcima. Keith je tada 'nestao' s linije

Iako su izgledali kao jedan od najskladnijih celebrity parova, Nicole Kidman (58) i Keith Urban (58) rastali su se nakon 19 godina braka. Kada je lani Nicole osvojila nagradu za životno djelo koje joj je uručio Američki filmski institut, country glazbenik je u svom govoru otkrio kako su zbog njegove borbe s ovisnošću, imali veoma izazovno razdoblje na početku braka.

49th AFI Life Achievement Award Tribute Gala honoring actor Nicole Kidman
Foto: Mario Anzuoni

- Vjenčali smo se u lipnju 2006. godine. I nakon samo četiri mjeseca braka je moja ovisnost, zbog koje ja u početku nisam poduzimao ništa, gotovo uništila naš brak - rekao je Keith.

Otkrio je kako je, tek ušavši u brak, završio na rehabilitaciji i tamo proveo tri mjeseca.

RAZVELA SE OD URBANA FOTO Pogledajte kako se Nicole Kidman mijenjala: Botoks joj je potpuno promijenio lice...
FOTO Pogledajte kako se Nicole Kidman mijenjala: Botoks joj je potpuno promijenio lice...

- Nisam imao pojma što će biti s nama. Ako želite vidjeti kako ljubav u akciji zaista izgleda, pokušajte ono što smo mi prošli - rekao je u šali pa nastavio: 'Nicole je ignorirala svaki loš glas, negativnu misao, od kojih su neke bile i njene... I odabrala je ljubav. I evo nas ovdje, 18 godina kasnije'.

57th Annual CMA Awards in Nashville
Foto: KEVIN WURM/REUTERS

No, ove godine Keith nije tako rado komentirao njihov odnos. U lipnju tijekom intervjua na australskoj radio postaji u emisiji 'Hayley & Max in the Morning', on je naglo prekinuo razgovor kad je krenula tema o romantičnoj komediji 'A Family Affair' u kojoj je njegova supruga glumila s Zacom Efronom. Naime, u tom filmu Nicole je ljubovala s mlađim Efronom.

- Kad pričamo o tvojoj prekrasnoj supruzi, Nicole Kidman, koja je bila u toliko odličnih filmova i serija... Što Keith Urban misli kada vidi svoju divnu ženu uz mlađeg muškarca, osobito kad su oni u nekoj ljubavnoj sceni - upitao je voditelj.

Lion Premiere Outside Arrivals - NYC
Lion Premiere Outside Arrivals - NYC | Foto: MM/Press Association/PIXSELL

U nekoliko sekundi, Urban je nestao s linije.

ŽIVE RAZDVOJENO Nakon 19 godina braka: Rastali se Nicole Kidman i Keith Urban
Nakon 19 godina braka: Rastali se Nicole Kidman i Keith Urban

- On više nije na Zoomu - priopćili su voditelju iz režije i dodali da je vjerojatno njegov tim poklopio jer nisu htjeli da mu se postavi to pitanje.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Inače, par se upoznao u siječnju 2005. godine, uskoro su počeli izlaziti, a vjenčali su se 25. lipnja 2006. u Sydneyju. Zajedno imaju dvije kćeri: Sunday Rose Urban, rođenu 2008., i Faith Margaret Urban, rođenu 2010. godine. Nicole također ima dvoje djece iz prethodnog braka s Tomom Cruiseom -  Isabella Jane i Connor.

Nicole se brine o njihovo dvoje djece i "drži obitelj na okupu kroz ovo teško vrijeme otkako Keitha nema", rekao je dobro upućeni izvor. Navodno Nicole nije htjela razdvajanje te je pokušala spasiti brak, ali u tome nije uspjela.

