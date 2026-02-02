Glazbenici su odali počast Ozzyju Osbourneu, a tijekom nastupa kamere su zabilježile Kelly, njezinu majku Sharon i brata Jacka, koji su bili vidno potreseni i emotivni
Kelly Osbourne na crvenom tepihu otkrila kako se nosi s gubitkom oca: Nisam najbolje
Na svečanoj dodjeli nagrade Grammy u Los Angelesu posebnim nastupom je odana počast Ozzyju Osbourneu, koji je u srpnju preminuo u 76. godini života. U tribute izvedbi sudjelovali su Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan i Slash, koji su izveli kultnu pjesmu Black Sabbatha 'War Pigs'.
Tijekom nastupa kamere su zabilježile Kelly Osbourne, njezinu majku Sharon i brata Jacka, koji su bili vidno potreseni i emotivni.
Uoči nastupa Kelly je na crvenom tepihu izjavila kako joj ta počast znači više nego što može opisati riječima.
- Bit će jako emotivno. Ovdje sam kako bih bila uz svoju mamu - rekla je.
Govoreći o tome kako se nosi s očevom smrću, Kelly je iskreno priznala da joj nije lako.
- Ne nosim se baš najbolje. To je najteža stvar kroz koju sam ikada prošla. Trudimo se živjeti njegovu ostavštinu i pronaći sreću - rekla je.
Da se s gubitkom teško nosi govorila je i kad su ju kritizirali vezano uz njen gubitak kilograma.
- Moj tata je upravo preminuo i dajem sve od sebe. Jedino što mi je trenutno važno je moja obitelj - poručila je tada.
Kelly, Sharon i Jack zajedno su se pojavili i na Clive Davisovoj pre-Grammy zabavi večer prije dodjele, odjeveni u crno, uoči večeri posvećene Ozzyju.
Sharon Osbourne na crvenom je tepihu Grammyja prošetala s glazbenikom Yungbludom, dugogodišnjim Ozzyjevim prijateljem koji ga je smatrao mentorom. Yungblud je večer prije osvojio Grammy za najbolju rock izvedbu za live verziju pjesme 'Changes', snimljenu na Ozzyjevom posljednjem koncertu.
- Ova godina bila je luda, poznavati Ozzyja i zatim ga izgubiti. Počast je u pravim rukama i jedva čekam nastup - rekao je Yungblud, dodavši da je nagrada 'gorko-slatka' jer je Ozzy imao 'najveće srce'.
Svi glazbenici koji su sudjelovali u tribute nastupu surađivali su s Ozzyjem na njegova posljednja dva albuma, Ordinary Man i Patient Number 9.
Tijekom večeri održan je i In Memoriam segment, u kojem je po prvi put na Grammy pozornici nastupila Reba McEntire, uz Brandy Clark i Lukasa Nelsona, odajući počast glazbenicima koji su preminuli ove godine. Lauryn Hill također je nastupila u čast D’Angelu i Roberti Flack.
