Kelly Osbourne na crvenom tepihu otkrila kako se nosi s gubitkom oca: Nisam najbolje

Na svečanoj dodjeli nagrade Grammy u Los Angelesu posebnim nastupom je odana počast Ozzyju Osbourneu, koji je u srpnju preminuo u 76. godini života. U tribute izvedbi sudjelovali su Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith, Duff McKagan i Slash, koji su izveli kultnu pjesmu Black Sabbatha 'War Pigs'.

Tijekom nastupa kamere su zabilježile Kelly Osbourne, njezinu majku Sharon i brata Jacka, koji su bili vidno potreseni i emotivni.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Uoči nastupa Kelly je na crvenom tepihu izjavila kako joj ta počast znači više nego što može opisati riječima.

- Bit će jako emotivno. Ovdje sam kako bih bila uz svoju mamu - rekla je.

Govoreći o tome kako se nosi s očevom smrću, Kelly je iskreno priznala da joj nije lako.

- Ne nosim se baš najbolje. To je najteža stvar kroz koju sam ikada prošla. Trudimo se živjeti njegovu ostavštinu i pronaći sreću - rekla je.

Da se s gubitkom teško nosi govorila je i kad su ju kritizirali vezano uz njen gubitak kilograma.

Foto: Mario Anzuoni

- Moj tata je upravo preminuo i dajem sve od sebe. Jedino što mi je trenutno važno je moja obitelj - poručila je tada.

Kelly, Sharon i Jack zajedno su se pojavili i na Clive Davisovoj pre-Grammy zabavi večer prije dodjele, odjeveni u crno, uoči večeri posvećene Ozzyju.

Sharon Osbourne na crvenom je tepihu Grammyja prošetala s glazbenikom Yungbludom, dugogodišnjim Ozzyjevim prijateljem koji ga je smatrao mentorom. Yungblud je večer prije osvojio Grammy za najbolju rock izvedbu za live verziju pjesme 'Changes', snimljenu na Ozzyjevom posljednjem koncertu.

Foto: Mario Anzuoni

- Ova godina bila je luda, poznavati Ozzyja i zatim ga izgubiti. Počast je u pravim rukama i jedva čekam nastup - rekao je Yungblud, dodavši da je nagrada 'gorko-slatka' jer je Ozzy imao 'najveće srce'.

Svi glazbenici koji su sudjelovali u tribute nastupu surađivali su s Ozzyjem na njegova posljednja dva albuma, Ordinary Man i Patient Number 9.

Tijekom večeri održan je i In Memoriam segment, u kojem je po prvi put na Grammy pozornici nastupila Reba McEntire, uz Brandy Clark i Lukasa Nelsona, odajući počast glazbenicima koji su preminuli ove godine. Lauryn Hill također je nastupila u čast D’Angelu i Roberti Flack.