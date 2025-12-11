Obavijesti

Show

Komentari 1
SADA JE BOLJE

Kelly Osbourne su napali jer je smršavjela, a ona im odbrusila: 'Moj tata je nedavno umro'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Kelly Osbourne su napali jer je smršavjela, a ona im odbrusila: 'Moj tata je nedavno umro'
4
Foto: Instagram

Bila sam narkoman, alkoholičarka... Stvarno sam imala kaotične epizode u životu. Ali zanimljivo je da sam najviše komentara dobivala zbog debljine, rekla je Kelly

Kelly Osbourne (41) poslala je poruku onima koji kritiziraju njen novi izgled i poručila im da je uzrok gubitka njenih kilograma gubitak oca Ozzyja.

'THE OSBOURNES' Jezivo i odvratno! Sharon i Kelly otkrile: 'Nakon Ozzyjeve smrti nam je slala svoje nokte i krv!'
Jezivo i odvratno! Sharon i Kelly otkrile: 'Nakon Ozzyjeve smrti nam je slala svoje nokte i krv!'
Foto: Kelly Osbourne/Instagram

I njena majka Sharon je Piersu Morganu preksinoć u emisiji govorila o svojoj kćeri.

- Ona je dobro, sada može jesti. Mržnju na društvenim mrežama šire nesretni ljudi - rekla je Sharon.

DRASTIČNA PROMJENA FOTO Kći slavnog rokera često je mijenjala izgled, priznaje da je zbog operacije izgubila 40 kila
FOTO Kći slavnog rokera često je mijenjala izgled, priznaje da je zbog operacije izgubila 40 kila

Osim toga, Kelly je na Instagram priči objavila kako prima mnoge pozitivne komentare od ljudi.

Foto: WONG/JOOK/IPA/PIXSELL

- Neki divni ljudi su mi pomogli kroz težak period gubitka oca. Sada sam jača no ikad i zločesti komentari me ne diraju. Vi koji to pišete, pogledajte se. Mnoge stvari koje govorite o meni, zapravo mislite o sebi - rekla je Kelly o onima koji uspoređuju njene nove fotografije s onima kad je imala 18 i bila 'bucka'.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Bila sam narkoman, alkoholičarka... Stvarno sam imala kaotične epizode u životu. Ali zanimljivo je da sam najviše komentara dobivala zbog debljine. Govorili su mi: 'Baš si lijepa, samo malo smršavi, onda bi bila pun pogodak' - ispričala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...
NISU IZAŠLI PRAZNIH RUKU

EKSKLUZIVNO Luka Modrić i Vanja u shoppingu u Milanu: Pogledajte što su sve kupili...

Luka Modrić i njegova supruga Vanja 'ulovljeni' su u shoppingu u Milanu. Bračni par posjetio je luksuznu trgovinu u kojoj su se zadržali otprilike sat vremena, a iz nje izašli su s nekoliko vrećica...
Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'
KAROLINA ILIĆ

Diskvalificirana pjevačica s Dore za 24sata objasnila što se točno dogodilo: 'Neću odustati...'

Pjevačica Karolina Ilić, koja živi u Švedskoj, diskvalificirana je s Dore. Umjesto nje, priliku dobiva prva rezerva - Gabrijel Ivić. Pjevačica nam je rekla da je mogla ići ravno u finale
Skinula 50 kilograma i objavom šokirala fanove: Ovako danas izgleda Marija iz Života na vagi
TRANSFORMACIJA

Skinula 50 kilograma i objavom šokirala fanove: Ovako danas izgleda Marija iz Života na vagi

Marija Bartulović (25) jedna od najomiljenijih natjecateljica devete sezone showa Život na vagi, ponovno je oduševila javnost - ovoga puta nevjerojatnom transformacijom koju je pokazala na Instagramu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025