Kelly Osbourne su napali jer je smršavjela, a ona im odbrusila: 'Moj tata je nedavno umro'

Kelly Osbourne (41) poslala je poruku onima koji kritiziraju njen novi izgled i poručila im da je uzrok gubitka njenih kilograma gubitak oca Ozzyja.

Foto: Kelly Osbourne/Instagram

I njena majka Sharon je Piersu Morganu preksinoć u emisiji govorila o svojoj kćeri.

- Ona je dobro, sada može jesti. Mržnju na društvenim mrežama šire nesretni ljudi - rekla je Sharon.

Osim toga, Kelly je na Instagram priči objavila kako prima mnoge pozitivne komentare od ljudi.

Foto: WONG/JOOK/IPA/PIXSELL

- Neki divni ljudi su mi pomogli kroz težak period gubitka oca. Sada sam jača no ikad i zločesti komentari me ne diraju. Vi koji to pišete, pogledajte se. Mnoge stvari koje govorite o meni, zapravo mislite o sebi - rekla je Kelly o onima koji uspoređuju njene nove fotografije s onima kad je imala 18 i bila 'bucka'.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Bila sam narkoman, alkoholičarka... Stvarno sam imala kaotične epizode u životu. Ali zanimljivo je da sam najviše komentara dobivala zbog debljine. Govorili su mi: 'Baš si lijepa, samo malo smršavi, onda bi bila pun pogodak' - ispričala je.