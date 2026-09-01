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Kelly Osbourne nakon Ozzyjeve smrti: Dio mene umro je s njim

Piše 24sata,
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Kelly Osbourne nakon Ozzyjeve smrti: Dio mene umro je s njim
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Foto: Chris Radburn/PRESS ASSOCIATION
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U prvom intervjuu nakon očeve smrti progovorila je o žalovanju, gubitku kilograma i brutalnim komentarima na račun izgleda

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Nikad više neću biti osoba koja sam bila prije nego što mi je otac umro. Dio mene umro je s njim, priznala je Kelly Osbourne (41) u prvom velikom intervjuu nakon smrti oca, rock legende Ozzyja Osbournea. Za britanski HELLO! progovorila je o godini koja joj je potpuno promijenila život. 

- Sve je drukčije. I ja sam drukčija. Sve se promijenilo. Idem dan po dan i pokušavam ponovno posložiti život tako da mogu nastaviti dalje - ispričala je.

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Uz žalovanje, posljednjih mjeseci morala se nositi i s negativnim komentarima na račun svog izgleda i naglog gubitka kilograma. 

- Kako se uopće nositi s nečim tako okrutnim kad vam je toliko loše? - rekla je.

Foto: Kelly Osbourne/Instagram

Danas kaže da joj je mnogo bolje, ali proteklu godinu bez razmišljanja naziva najtežom u svom životu. Veliku razliku, kaže, napravili su ljudi koji su ostali uz nju. 

- Kad tugujete, shvatite da se ljudi ne znaju nositi s tim i izgubite mnogo prijatelja. Ali oni koji ostanu, oni su pravi - ispričala je.

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Kritike na račun njezina izgleda nisu novost. Još u prosincu prošle godine Kelly je javno odgovorila onima koji su komentirali koliko je smršavjela i pitali je li bolesna. Poručila im je da joj se nakon očeve smrti život potpuno preokrenuo te da je za nju već i samo ustajanje iz kreveta, suočavanje sa svakodnevicom i pokušaj da nastavi dalje velik korak.

- Kažete da izgledam bolesno. Pa, i jesam bolesna - poručila je tad pratiteljima, pitajući se zašto itko očekuje da izgleda kao da je u njezinu životu sve u redu kad nije.

Foto: Instagram

Sharon Osbourne tad je javno stala uz kćer. 

- Izgubila je tatu. Trenutačno ne može jesti - rekla je Sharon kod Piersa Morgana.

Godinu dana nakon očeve smrti Kelly kaže da je napokon počela ozbiljno raditi na sebi. 

- Prvo morate popraviti glavu prije nego što možete popraviti tijelo - objasnila je, opisujući oporavak kao spor proces i posao koji neće završiti nakon jednog dana ili jedne terapije. 

Istaknula je da danas ima svu stručnu pomoć i podršku koja joj je potrebna te da je oko sebe okupila ljude kojima vjeruje.

Ozzy Osbourne death
Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Ozzy je preminuo 22. srpnja 2025. u 76. godini. Prema smrtovnici predanoj u Londonu, uzroci smrti bili su izvanbolnički srčani zastoj i akutni infarkt miokarda, a kao zajednički uzroci navedeni su koronarna arterijska bolest i Parkinsonova bolest s autonomnom disfunkcijom.

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