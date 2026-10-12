Kelly Osbourne u intervjuu za The Sun otkrila je što ju je potaknulo da se udeblja nakon što je drastično smršavjela nakon gubitka oca Ozzyja Osbournea
Kelly Osbourne otkrila da se udebljala 14 kila: 'Šokirala sam se kada sam vidjela fotografije'
Kći preminulog Ozzyja Osbournea, Kelly Osbourne, u intervjuu za The Sun pričala je o drastičnom gubitku kilograma te je otkrila kako se od dodjela Brit Awards nagrada u veljači ove godine udebljala za čak 14 kilograma.
- Nisam znala kako izgledam sve dok nisam vidjela fotografije s dodjele. Kada sam ih vidjela nisam mogla vjerovati, bila sam šokirana kao i svi ostali - rekla je Kelly.
- To nije bio poremećaj u prehrani. Ja samo nisam mogla učiniti ništa za sebe, a kada bih išla jest to je u meni izazivalo gađenje i povraćanje - nadodala je.
Poslije smrti njenog oca, Ozzyja Osbournea, te prekida sa zaručnikom Sidom Wilsonom, Kelly je istaknula kako je 2025. godina najgora godina u njenom životu.
- Prošla godina je za mene bila toliko loša da ne znam odakle da krenem. No, isto tako bilo je i lijepo jer sam naučila da je moje žalovanje dokaz koliko sa nekoga voljela - istaknula je Kelly pa otkrila kako je odlazila na očev grob tražiti savjete.
- Znam da će ovo sada zvučati čudno, ali prakticiram magiju sa svijećama. Tata mi je rekao da će mi, kada umre, slati poruke. Imala sam osjećaj da je sve u meni mrtvo te nisam htjela da me sin gleda takvu - započela je Kelly te spomenula svog trogodišnjeg sina Sidneyja kojega je dobila s bivšim zaručnikom Wilsonom.
- Otišla sam na tatin grob s bijelom svijećom na koju sam napisala želju 'Molim te pomozi mi'. Moja mama je sljedećeg dana došla s Mercedesom u pratnji nepoznatog čovjeka - ispričala je Kelly.
Kelly je isprva pomislila kaku ju njena majka, Sharon Osbourne, želi odvesti u centar za rehabilitaciju i odvikavanje, no nepoznati čovjek bio je Chris Miller, 'life coach' i terapeut koji ju je spasio i kojemu je Kelly iznimno zahvalna.
Kelly se dotaknula i pitanja plastičnih operacija te je priznala kako nije pobornica istih i kako je u svoje lice ubrizgala samo botoks.
- Nisam imala plastične operacije! Jedina stvar koju sam si stavila je botox između obrva iz razloga kako ne bi imala 11 bora te u vilicu jer škrgućem zubima i onda imam migrene - otkrila je te nadodala kako bi se u budućnosti ipak odlučila za jednu estetsku operaciju.
- Ako mi se grudi u budućnosti objese i spuste definitivno ću ih podići, ali neću stavljati implantate - dodala je.
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