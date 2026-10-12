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ISKRENO O TEŠKOM PERIODU

Kelly Osbourne otkrila da se udebljala 14 kila: 'Šokirala sam se kada sam vidjela fotografije'

Piše Maša Mai Čigir,
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Kelly Osbourne otkrila da se udebljala 14 kila: 'Šokirala sam se kada sam vidjela fotografije'
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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
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Kelly Osbourne u intervjuu za The Sun otkrila je što ju je potaknulo da se udeblja nakon što je drastično smršavjela nakon gubitka oca Ozzyja Osbournea

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Kći preminulog Ozzyja Osbournea, Kelly Osbourne, u intervjuu za The Sun pričala je o drastičnom gubitku kilograma te je otkrila kako se od dodjela Brit Awards nagrada u veljači ove godine udebljala za čak 14 kilograma. 

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Foto: Isabel Infantes

- Nisam znala kako izgledam sve dok nisam vidjela fotografije s dodjele. Kada sam ih vidjela nisam mogla vjerovati, bila sam šokirana kao i svi ostali - rekla je Kelly.

- To nije bio poremećaj u prehrani. Ja samo nisam mogla učiniti ništa za sebe, a kada bih išla jest to je u meni izazivalo gađenje i povraćanje - nadodala je.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Poslije smrti njenog oca, Ozzyja Osbournea, te prekida sa zaručnikom Sidom Wilsonom, Kelly je istaknula kako je 2025. godina najgora godina u njenom životu. 

- Prošla godina je za mene bila toliko loša da ne znam odakle da krenem. No, isto tako bilo je i lijepo jer sam naučila da je moje žalovanje dokaz koliko sa nekoga voljela - istaknula je Kelly pa otkrila kako je odlazila na očev grob tražiti savjete.

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Foto: Kelly Osbourne/Instagram

-  Znam da će ovo sada zvučati čudno, ali prakticiram magiju sa svijećama. Tata mi je rekao da će mi, kada umre, slati poruke. Imala sam osjećaj da je sve u meni mrtvo te nisam htjela da me sin gleda takvu - započela je Kelly te spomenula svog trogodišnjeg sina Sidneyja kojega je dobila s bivšim zaručnikom Wilsonom.

- Otišla sam na tatin grob s bijelom svijećom na koju sam napisala želju 'Molim te pomozi mi'. Moja mama je sljedećeg dana došla s Mercedesom u pratnji nepoznatog čovjeka - ispričala je Kelly.

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Kelly je isprva pomislila kaku ju njena majka, Sharon Osbourne, želi odvesti u centar za rehabilitaciju i odvikavanje, no nepoznati čovjek bio je Chris Miller, 'life coach' i terapeut koji ju je spasio i kojemu je Kelly iznimno zahvalna. 

BRIT Awards, in Manchester
Foto: Temilade Adelaja

Kelly se dotaknula i pitanja plastičnih operacija te je priznala kako nije pobornica istih i kako je u svoje lice ubrizgala samo botoks.

- Nisam imala plastične operacije! Jedina stvar koju sam si stavila je botox između obrva iz razloga kako ne bi imala 11 bora te u vilicu jer škrgućem zubima i onda imam migrene - otkrila je te nadodala kako bi se u budućnosti ipak odlučila za jednu estetsku operaciju.

- Ako mi se grudi u budućnosti objese i spuste definitivno ću ih podići, ali neću stavljati implantate - dodala je.

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