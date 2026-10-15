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Kendall Jenner: 'Bilo bi zabavno biti lezbijka, muškarci su koma'

Piše Maša Mai Čigir,
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Kendall Jenner: 'Bilo bi zabavno biti lezbijka, muškarci su koma'
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Foto: Mario Anzuoni
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U najnovijoj epizodi reality showa 'The Kardashians' iskreno je progovorila o svom prijateljstvu s manekenkom Carom Delevingne i razjasnila glasine o svojoj seksualnosti

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Kendall Jenner za razliku od svojih slavnih sestara, privatni život pokušava držati što dalje od očiju javnosti, no u najnovijoj epizodi reality showa 'The Kardashians' odlučila je progovoriti o dugogodišnjim nagađanjima o svojoj seksualnosti. U toj epizodi osvrnula se i na glasine koje su godinama pratile njezino blisko prijateljstvo s manekenkom Carom Delevingne.

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Foto: Instagram/Kendall Jenner/screenshoot

Kendall je istaknula koliko joj je Cara značila na početku karijere, ali i kakav odnos njih dvije danas imaju.

- Prijateljice smo već dugo, otprilike 11 ili 12 godina. Ona mi je bila velika podrška na početku i zahvaljujući njoj osjećala sam se sigurno i prihvaćeno u svijetu modelinga - rekla je.

Cara i Kendall često su bile viđene zajedno pa je stoga njihovo prijateljstvo godinama bilo predmet nagađanja, a Kendall je sada odlučila jasno odgovoriti na glasine.

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Foto: MOSA

- Moramo to razjasniti. Ljudi misle da sam lezbijka samo zato što se nas dvije toliko volimo. Nisam lezbijka - izjavila je te je pritom naglasila kako ju žene ne privlače, ali se našalila na račun tračeva o tome da je u vezi s Carom.

- Kružile su glasine da smo ona i ja nekad bile u vezi, ali to nije istina. Ne bi bilo ništa loše da hodam s Carom, no mi smo oduvijek samo najbolje prijateljice. Volim Caru. Ona mi je kao sestra i među nama se nikad ništa nije dogodilo. Uostalom, mislim da bi bilo zabavno i super biti lezbijka - rekla je.

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Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Kendall je zatim nastavila sa šalama pa je rekla kako bi joj možda i bilo lakše da je lezbijka.

- Biti lezbijka bilo zabavno i lakše jer su muškarci koma. Inače, nemam ništa protiv seksa s Carom. Samo nikad nisam osjetila privlačnost prema ženama. Ali nikad ne reci nikad, zar ne? - našalila se.

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Kendall je posljednjih mjeseci povezivana s glumcem Jacobom Elordijem, poznatim po ulozi u seriji 'Euphoria', a prema navodima izvora koje su mediji objavili ranije ove godine, njihovo se dugogodišnje prijateljstvo navodno pretvorilo u romantičan odnos. Prije Elordija, Kendall je bila u vezi s košarkašem Devinom Bookerom i glazbenikom Bad Bunnyjem.

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Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

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