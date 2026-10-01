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'SAMO NAS PUSTITE'

Paparazzi fotkali Jacoba Elordija i Kendall Jenner, njemu se to nije svidjelo. Fanovi ga hvale

Piše Magdalena Mucić,
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Paparazzi fotkali Jacoba Elordija i Kendall Jenner, njemu se to nije svidjelo. Fanovi ga hvale
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Jacoba Elordija i Kendall Jenner u Parizu su dočekali paparazzi, pri čemu je glumac pokušao zaštititi svoju djevojku, a način na koji je to učinio oduševio je žene diljem svijeta

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Snimka svađe između Jacoba Elordija i paparazza u Parizu postala je viralna nakon što je australski glumac zamolio fotografe da njega i djevojku Kendall Jenner ostave na miru.

Poznati par boravio je u francuskoj prijestolnici tijekom Pariškog tjedna mode, a navodno su upravo izlazili iz popularnog okupljališta slavnih, hotela Costes, kako bi se vratili do automobila, kada su ih presreli paparazzi. Na snimci koja se ubrzano širi društvenim mrežama vidi se kako hodaju držeći se za ruke, u pratnji zaštitara koji su okupljene fotografe zamolili da ne koriste bljeskalice.
Jenner je rukama pokušavala zaštititi oči, dok je Elordi izvadio sunčane naočale iz džepa i stavio ih prije nego što se ozbiljnim tonom obratio fotografima.

Jacob Elordi et sa compagne Kendall Jenner, très en colère contre les paparazzi devant l'hotel Costes qui les prennent en photo avec le flash lors de la Fashion Week de Paris (PFW)

- Čekajte, čekajte, čekajte, čekajte. Možemo li samo proći?, rekao je glumac podižući ruku prema skupini fotografa, no njegova molba nije imala učinka.

- Dajte da razgovaram s vama na sekundu. Dobili ste što ste htjeli. Možemo li samo otići do hotela, molim vas? Bez bljeskalica... samo nas pustite da odemo, kazao je Elordi i potom zagrlio Jenner oko struka dok su prelazili cestu. Kako je Jacob postajao sve nervozniji, Kendall je u jednom trenutku morala intervenirati kako bi smirila situaciju. Mnogi su obožavatelji pohvalili Jacoba zbog toga što je stao u obranu Kendall, koja je u Pariz stigla kako bi sudjelovala na L'Oréalovoj reviji u sklopu Pariškog tjedna mode. 

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- Oprostite, ali ovo mi je trenutno najseksi stvar ikad! Ti osmijesi? Držanje za ruke? Način na koji je toliko zaštitnički nastrojen prema njoj? Ruka oko struka? Ovo je najseksi stvar ikad, stoji u jednom komentaru ispod videa. 

- Nema ništa seksepilnije od zgodnog muškarca koji štiti ženu koju voli, napisala je druga korisnica. Jacob i Kendall svoju su vezu prvi put javno potvrdili u travnju ove godine, a upoznala ih je Kendallina mlađa sestra Kylie. Snimljeni su zajedno i u Japanu kada se Elordi obrecnuo na jednog fana koji ga je dotaknuo.

Foto: instagram

- Ne diraj me, čovječe, kazao mu je glumac koji svoj privatni život drži podalje od javnosti te se i ranije sukobljavao s obožavateljima koji su tražili autograme i fotografima koji su ga pratili dok obavlja svakodnevne obveze. U jednom intervjuu rekao je i kako samo želi glumiti, ali ne i biti dio svijeta slavnih, piše Mirror. Dok neki hvale kako je Elordi zaštitio svoju djevojku, drugi smatraju kako bi trebao biti tolerantniji prema fanovima i fotografima s obzirom da je u vezi s jednom od najpoznatijih žena na svijetu. 

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