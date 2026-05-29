Kesovija o oproštajnoj turneji: Rekla mi je prijateljica - Tere, pa tu svi plaču. Ajmo se veseliti...

Prvi koncert, oproštajni, Tereza Kesovija (87) imala ja u Splitu, na Starom placu 3. svibnja. Ideja joj je da oproštaj s publikom ima u Dubrovniku, Ljubljani i Zagrebu. Sad je na redu Dubrovnik, 13. i 14. lipnja, u Kneževu dvoru.

- Htjela sam ja ispred katedrale, ali pronašli su sarkofage, a ne mogu tamo pjevati. Malo je mjesta, zato ću sad u tom ekskluzivnom prostoru imati dva koncerta - rekla nam je Tereza Kesovija.

Koncert u Splitu bio je posveta gradu "koji joj je dao formu", kako je rekla u najavi tog nastupa. Više od 3000 ljudi skupilo se na Starom placu, emocije, pjesma i naša najveća diva. Pridržavala se za štap, teško hoda, koljena i leđa je bole, ali glas, to je ono što joj nitko ne može oduzeti. I emociju.

- Rekla je meni moja prijateljica Gorana: 'Pogledaj Tere, plače onaj gospodin, plače onaj mladić, žene, pa svi plaču'. Pomislila sam si zašto, ajmo se radije veseliti. Ali dobro, to su bile emocije. Tako će biti i u Dubrovniku, tamo je sve počelo, a tako će biti i u Zagrebu, to su moji gradovi - govori nam Tereza.

Pripreme za koncert već su počele, prisjetila se diva i prvog nastupa u Kneževu dvoru. Kako sama kaže, ekskluzivnom prostoru.

- Zato što i jest ekskluzivan. Tamo mogu samo najveći svjetski muzičari. A moj prvi koncert tamo bio je na flauti, bilo je to, ne mogu se sjetiti točno, ali pedesetih godina - rekla je Tereza pa nastavila:

- Pobijedila sam u Ljubljani na glazbenom natjecanju i onda imala koncert u Kneževu dvoru, svirala sam Mozarta. Bilo je krasno, cijela ta priča. Znate, išla sam u školu 'Luka Sorkočević', htjeli su je zatvoriti. Ja sam onda došla kući i rekla da idem u Ljubljanu na to natjecanje. Pitali su me što ću u bijelom svijetu, ni jezik ne znam, samo dubrovački. Ja sam svejedno otišla, iako nisam znala ni kakvu ću klavirsku pratnju imati. Pratio me Aleš, a kad su ocu poslali telegram da sam pobijedila na natjecanju, otrčao je u školu i profesoru rekao: 'Želite zatvoriti školu, ona je pobijedila'. Škola radi i danas.

Tereza kaže kako isprva nije bila svjesna da je pobijedila.

- Ja sam ostala sjediti, a predsjednik žirija pitao me 'kaj nisam zadovljna z zmago'. Ja sam rekla da ne vjerujem kako sam pobijedila, pa mi je objasnio da je to zbog interpretacije, jer sam Bacha svirala kako bi i on, a Mozarta radosno i veselo - prisjetila se Tereza, pa kroz smijeh dodala i priču o famoznoj flauti:

- To je bila neka flauta iz Trsta, a u životu nisam čula da u Trstu rade flaute. Ali to je bila moja flauta, moj je pape prodao svinju da bi mi je kupio.

Davno je to bilo, prije više od 60 godina. U međuvremenu je ostvarila ozbiljnu međunarodnu karijeru, punila parišku Olympiju, ali i dvorane diljem svijeta. Pred njom su dva koncerta u Dubrovniku, pa u Ljubljani u rujnu, te zadnji na njezin rođendan 3. listopada u zagrebačkom Lisinskom.

- Takav je plan. Velike su vrućine, teško mi je to izdržati. Nakon Dubrovnika ću uzeti pauzu i spremiti se za Ljubljanu i Zagreb - rekla nam je Tereza.