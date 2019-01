Kevin Spacey negirao optužbe o zlostavljanju 18-godišnjaka

Američki glumac Kevin Spacey (59) pojavio se na sudu na otoku Nantucket zbog optužbi da je seksualno zlostavljao 18-godišnjaka. Izjavio je da se ne smatra krivim.

Naime, na novinskoj konferenciji u studenom 2017. bivša voditeljica vijesti Heather Unruh optužila je Spaceya za seksualno napastovanje njezina 18-godišnjeg sina 2016. u restoranu u Nantucketu. Tvrdila je da se sve to dogodilo nakon što mu je kupio alkoholno piće unatoč tome što nije imao 21 godinu, što je u Americi legalna dob za konzumiranje alkohola.

Kako prenose strani mediji, Spaceyjev odvjetnik Alan Jackson za vrijeme saslušanja pokušavao je pronaći rupe u zakonu. Isticao je da tinejdžer nije odmah prijavio te tvrdnje. Ako mu se dokaže krivnja, Spacey bi mogao dobiti pet godina zatvora.

Kada je prošli mjesec najavljeno saslušanje, glumac je na YouTube objavio neobičan video pod nazivom 'Let Me Be Frank'. U njemu se koristio glasom svojeg lika Francka Underwooda iz televizijske serije 'Kuća karata' i bavio se optužbama.

- Siguran sam da neću platiti za ono što nisam učinio. Ne biste valjda povjerovali u najgore bez dokaza, zar ne? Ne biste požurili s osudama dok ne čujete činjenice - govorio je.

Dobitnika dva Oscara lani je za seksualno zlostavljanje prvo optužio glumac Anthony Rapp koji je te 1986. kada se sve dogodilo imao svega 14 godina, a po Rappovoj ispovijesti uslijedio je val sličnih optužbi koje terete nekada cijenjenog hollywoodskog velikana.

Glumac danas živi potpuno drugačijim životom. Više ne uživa u medijskoj pažnji kao prije. Točnije, nedugo nakon što se deklarirao kao gay, Spaceyju se gubi svaki trag. Ne provodi vrijeme niti u jednoj od svojih poznatih i vrijednih nekretnina, a posljednji je puta viđen i fotografiran u rehabilitacijskom centru u Arizoni još krajem 2017., kojeg je pak napustio nakon samo tri tjedna.