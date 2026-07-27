Kevin Spacey slavio rođendan u Dubrovniku, a evo kako je u Hrvatskoj partijao 2008. godine

Poznati oskarovac Kevin Spacey proslavio je jučer 67. rođendan u jednom dubrovačkom restoranu, no ovo nije prvi put da glumac uživa u Hrvatskoj.

Naime, 2008. godine s društvom je partijao u Dubrovniku i na Hvaru, o čemu smo ekskluzivno pisali. Objavili smo fotografije na kojima muškarac gole guzi sjedi Kevinu u krilu, a svjedok nam je ispričao da je glumac muškarca lupao po goloj stražnjici u noćnom klubu Verenda.

Foto: 24sata

Spacey je s prijateljima u klub stigao u 2 ujutro te je s njima sjedio u VIP djelu. Muškarac iz njihovog društva skinuo je kratke hlače, a Kevin mu je potegnuo gaćice prema dolje. Cijelo društvo se smijalo, a Kevin je izgledao ozbiljno i vrlo pijano. Nakon partijanja, društvo nije imalo dovoljno novaca da podmiri račun od 2500 kuna, pa je Spacey zvao konobara do svog hotela, gdje mu je oko 8 ujutro končano platio.

Prije noćnog kluba, holivudska zvijezda bila je na piću u kafiću Teraca. Tada je već bio pijan te je uznemiravao goste. Kada ga je jedan od posjetitelja kafića fotografirao, Spacey je podivljao i izvadio mu je karticu iz fotoaparata. Tada je u kafić naišla policija, a kad je fotograf rekao da mu je oskarovac uzeo karticu, Kevin je optužio fotografa da je istukao njega i njegove prijatelje. Policiji je objašnjavao tko je i da mora imati pravo na privatnost.

Foto: Grgo Jelavic/24sata

Prije Hvara, Spacey je posjetio Dubrovnik. Imao je dogovoreno fotografiranje, no ostao je na terasi luksuzne vile Agave te je u društvu prijatelja pušio 'smotuljak'. Kasnije je došao na konferenciju za novinare krvavih očiju.