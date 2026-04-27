Ki Klop i IDEM predstavljaju singl "Popis stvari" – himnu generacije zatrpane obvezama

Disco pop senzacija Ki Klop i pop-punk heroj IDEM predstavljaju prvu zajedničku suradnju. Pjesma „Popis stvari“ himna je svima koji se bore s nedostatkom vremena, zatrpanosti obvezama i užurbanosti svakodnevice, a singl je objavljen u suradnji JeboTona, Mudrog Brka i Dostave Zvuka.

- Pjesma je krenula od osjećaja zatrpanosti. Postoji toliko stvari koje želiš napraviti u danu da te često preplave i onda se taj popis stvari koje si htio obaviti pretvara u nešto suprotno. Osjećaš se malo beznadno i izgubljeno, ali vjerojatno nema razloga za to. Kad smo razmišljali tko bi nam mogao pomoći opisati takav osjećaj, IDEM je bio očita opcija - ispričao je Luka iz Ki Klopa.

Iako je pjesma „Popis stvari“ nastala u jednom dahu, prve su se skice činile prekratke i nedovršene, stoga su dečki iz Ki Klopa odlučili su udružiti snage s miljenikom zagrebačke scene:

- Vrlo brzo smo zaključili da je IDEM taj faktor kojem bi tematika i vibe ideje odlično sjeo – i tako je i bilo. U par sessiona zakucali smo aranžman i kasnije ga ispolirali s našim koproducentom Leom - objasnio je Jakov.

- O suradnji razgovaramo već neko vrijeme, a kad je to zbilja konačno došlo na red, Ki Klop ekipa mi je servirala ideju točno na volej. Prezasićenost informacijama, nedostatak vremena i nemogućnost bivanja u trenutku glavni su motivi iza nove pjesme "Popis Stvari". Probali smo dočarati kako se osjećamo dok pokušavamo držati glavu iznad vode u moru obaveza, ideja i zadataka - osvrnuo se IDEM.

Za glazbu, tekst i aranžmane pjesme zaslužni su Luka Žigolić, Jakov Ramničer i Antun Aleksa, dok miks, master i produkciju potpisuje Leonard Klaić. Singl prati i spot snimljen u ZET-ovom tramvaju, u režiji Pavla Kocanjera koji je snimio i montirao video.

Ki Klop nastavlja osvajati regionalnu, ali i europsku publiku: protekli su vikend proveli na mini turneji koja ih je odvela na pozornice u Prag, Beč i Budimpeštu. Pred njima je novo poglavlje karijere – najavljen je njihov najveći samostalni koncert dosad koji će se održati u petak, 30. listopada 2026. godine u Tvornici kulture. Ulaznice su dostupne online u sustavu Entrio i u Dirty Old Shopu.

IDEM se etablirao kao jedan od najtraženijih indie izvođača u regiji, a za kraj ljeta priprema veliku pobjedu za nezavisnu glazbenu scenu: koncert na stadionu Šalata koji će se održati u subotu, 12. rujna 2026. godine. Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio i u Dirty Old Shopu.

Singl „Popis stvari“ dostupan je na svim streaming servisima.

