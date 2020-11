'Kićo me molio da napišem tu pjesmu pa sam jedan dan sjeo za kompjuter, on ju je uglazbio'

<p>Pjesma zapravo ima dva imena. Autor teksta Željko Krznarić nazvao ju je 'Otiš'o je otac moj polako', ali su ju slušatelji počeli zvati 'Otiš'o je s mirisima jutra', pa smo se Željko i ja dogovorili da ćemo ostaviti to ime, prisjetio se<strong> Kićo Slabinac </strong>u jednoj televizijskoj emisiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Pjesma se rađala godinama. Moj otac je umro 1980. godine i o njegovom odlasku sam pričao na jednom koncertu u Petrinji gdje je tad živio Željko Krznarić, inače moj dragi prijatelj - rekao je Kićo koji se prisjetio da je njegov otac bio teško bolestan i ležao je u krevetu.</p><p>Pozvao je jednog dana cijelu obitelj i rekao im da se želi oprostiti od njih jer da više nema snage i ne da mu se živjeti.</p><p>- Baš tako je rekao - jednostavno i smireno. Sa svakim je porazgovarao, a kad su svi otišli, sat vremena kasnije, oko sedam navečer je zauvijek zaspao - rekao je Kićo.</p><p><strong>Željko Krznarić</strong> je rekao da ga se Kićina priča jako dojmila.</p><p>- U to vrijeme moj je otac još bio živ, ali me Kićo stalno molio da napišem taj tekst pa sam jedan dan sjeo za kompjuter, napisao tekst, Kićo je uglazbio i ona je iz nas 'izašla' u jednom dahu. Jedina izmjena bila je umjesto 'crni šešir visi pokraj vrata' u 'stari šešir visi pokraj vrata' - ispričao je.</p><p>- Dvije godine sam ga molio da napiše tu pjesmu. Pričali smo o našim očevima kako je ta generacija bila čvrsta, postojana koja je iz ničega stvorila kuću, imanje, pobrinula se za obitelj. I nakon dvije godine molbi Željko je napisao tu pjesmu. Čim sam je pročitao, potekle su mi suze. Rekao sam – Kruno – sad napiši glazbu jer je tekst prava poezija. Osjetio sam da sam pogodio s glazbom čim sam čuo kako su to tamburaši odsvirali. Kad sam u Croatia Records donio probnu snimku pred komisiju, najprije su žene jedna po jedna izlazile plakati. Danas je obratno – danas u publici plaču muškarci - rekao je Kićo prije nekoliko godina.</p><p>Kako su rekli autori, pjesmi je dodatnu dimenziju dala klapa Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice, koji je pjevaju a capella svake godine u vukovarskoj bolnici, na dan obilježavanja godišnjice pada Vukovara 18. studenog.</p><p>- Stvorili smo pjesmu koja će nas sigurno nadživjeti - rekao je tada Kićo koji će ostati u sjećanju po mnogim evergreenima.</p><p>Iako je nastala sredinom 90-ih, pjesma je dobila spot tek 20 godina kasnije. Do danas je na YouTubeu prikupila 1.900.000 pregleda.</p>