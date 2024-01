Kiki Rahimovski posvetio svom ocu Akiju emotivnu objavu: 'Lažu kad kažu da manje boli...'

Glazbenik Kristijan Rahimovski posvetio je emotivnu objavu svom ocu Akiju Rahimovskom na godišnjicu njegove smrti. Frontmen legendarnog Parnog valjka preminuo je na današnji dan prije dvije godine.

- Nedostaješ, tata. Lažu kad kažu da manje boli kako vrijeme prolazi - napisao je Kiki.

Foto: Screenshot/Instagram

Kiki je još nakon očeve smrti za makedonske medije iskreno progovorio o njihovom odnosu.

- Tata i ja nismo imali klasičan odnos oca i sina zbog koncerata. Ja sam svirao, on je svirao. Nismo imali klasičan odnos da se svaki dan čujemo. Imali smo nekih trzavica zbog toga, meni je bilo jako teško shvatiti u to vrijeme, još dok je bila Jugoslavija, kako možeš vidjeti tatu na TV-u... Ali kako sam se počeo baviti glazbom, i ja sam počeo raditi greške kao tata. Shvatiš da to nije tako lako - ispričao je.

- Mi smo zadnjih godina izgradili divan odnos, povezali se... Mediji su potencirali te neke stvari, ali ne moraju ljudi sve znati. Želim da svi znaju da smo se jako voljeli. On se nije htio miješati u moju glazbu, a ni ja u njegovu - zaključio je.