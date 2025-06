'Kim, jesi li bila na dijeti ili pod nožem?' Kardashianka ponovno šokirala nevjerojatnim strukom

Jeste li vidjeli Kim Kardashian? To je samo jedan od komentara koji su se počeli nizati čim su se pojavile nove fotografije reality zvijezde iz Los Cabosa. Kim je tamo slavila rođendan svoje kćeri North, a pridružila im se i nećakinja Penelope. No, ono o čemu svi pričaju nije ni torta ni destinacija, nego njezin struk, koji izgleda pomalo nestvarno.

I naravno, ponovno su krenule špekulacije - je li to stvar genetike, treninga ili ipak malo pomoći estetske prirode?

Iako već godinama negira bilo kakve zahvate, Kardashianka ne skriva da puno ulaže u svoje tijelo. Već je 2018. priznala da joj je osobna trenerica Melissa Alcantara pomogla 'istopiti' struk, a zadržati bokove.

- Krenut ću s ludom dijetom. Pregledavala sam Instagram i iskočila mi je ova bodybuilderica - udebljala se 30 kila u trudnoći, a sad joj dijete ima šest godina i ona izgleda nevjerojatno definirano. Melissa je trenerica koju sam pronašla. Baš me inspirira i želim se naći s njom da vidim može li me trenirati. Mogla bi mi pomoći s prehranom i usmjeriti me na pravi put. Kad bih barem bila 10 posto kao ona, to bi mi promijenilo život. Pogotovo ruke i leđa. Sve je u prehrani. Moram usvojiti taj stil života. Moram probati - ispričala je tad Kim.

A onda je tu i famozna haljina Marilyn Monroe za Met Galu 2022. godine. Za nju je, kako je otkrila, skinula devet i pol kilograma u samo tri tjedna. Izbacila je šećer i ugljikohidrate, što joj je donijelo lavinu kritika. No Kim je tvrdila da je to bio važan trenutak, pa i prekretnica u načinu života.

- Gledala sam na to kao na ulogu. Jako sam željela nositi tu haljinu. Bilo mi je jako važno. To mi je zapravo puno toga otkrilo o vlastitom zdravlju i načinu života – i od tada sam nastavila s jako zdravom prehranom - rekla je Kardashianka iste godine.

