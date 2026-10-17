Obavijesti

Show

Komentari 0
'IZGLEDAŠ DEMONSKI'

Kim Kardashian i North West odgovorile na ružne komentare

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Kim Kardashian i North West odgovorile na ružne komentare
8
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kim Kardashian i North West zajednički su se obranile od ružnih komentara na račun djevojčinog izgleda, ističući da njezin stil ne bi trebao biti predmet osude

Admiral

Kim Kardashian i njezina 13-godišnja kći North West odgovorile su na komentare koji govore da North svojim izgledom djeluje demonski. Tijekom nedavnog prijenosa uživo na TikToku, North je odbacila takve tvrdnje i poručila da njezin stil ne bi trebao biti razlog za osuđivanje. U prijenosu je nosila svoju prepoznatljivu jarkoplavu kosu.

13-GODIŠNJA DJEVOJČICA North West u svom standardno neobičnom izdanju pozirala s tatom Kanyeom i Biancom...
North West u svom standardno neobičnom izdanju pozirala s tatom Kanyeom i Biancom...
Foto: TikTok

- Nisam demonska, ljudi. Prestanite govoriti da sam demonska. Samo zato što se volim tako odijevati, nemojte suditi o knjizi prema koricama – rekla je kći Kim Kardashian u prijenosu uživo na TikToku.

NORTH WEST Kći Kim Kardashian slavi 13. rođendan: Kritizirali su je zbog nastupa, šokirala i izgledom...
Kći Kim Kardashian slavi 13. rođendan: Kritizirali su je zbog nastupa, šokirala i izgledom...

Kardashian je rekla da ljudi njezinu kćer možda nazivaju demonskom zbog crnog ukrasa za zube i piercinga. North je odgovorila da ne razumije zašto bi se ti detalji povezivali s takvim komentarima, a Kim joj je rekla kako misli da ljudi zapravo ne razumiju njezin stil. Kardashian s bivšim suprugom Kanyeom Westom ima četvero djece: kćer i sinove Sainta, Chicaga i Psalma.

Foto: Instagram

- Teško je i zanimljivo jer sva djeca nose iste stvari. Ali kad ih moja kći pokuša nositi, pomislim da to više nikad nećemo odjenuti. Nažalost, tu smo pogrešku napravili pred cijelim svijetom – rekla je Kardashian u podcastu Call Her Daddy prošle godine.

KARIJERA U USPONU Kći Kim Kardashian održala prvi samostalni nastup na festivalu
Kći Kim Kardashian održala prvi samostalni nastup na festivalu

Kardashian je ranije govorila o izazovima odrastanja pod povećalom javnosti dok njezina kći istražuje vlastiti stil. Djevojku su kritizirali i nakon što je tijekom obiteljskog putovanja u Rim u kolovozu 2025. nosila piercing na srednjem prstu. Viđali su je i s tetovažama na licu, piercingom, perikama jarkih boja te korzetom i minicom, no majka joj nije dopustila da stavi piercing na nosni hrbat koji želi.

1140665103
Foto: Profimedia
A IMA TEK 12 GODINA... Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...
Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera
NEPREPOZNATLJIV JE

FOTO Izmislio je frazu 'nebitan si, smaraš', evo kako danas izgleda Brendon iz Big Brothera

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom
EVO KAKO IZGLEDA

FOTO Sjećate se Ksenije i Josipa iz 'Ljubav je na selu'? Prekinuli su, ona blista s novom figurom

Ksenija Barić i Josip Đerfi bili su omiljeni par prošle sezone showa 'Ljubav je na selu'. Iako su djelovali nerazdvojno, ovog su ljeta šokirali prekidom. Ksenija se sada hvali novom figurom, evo kako izgleda
Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom
'TRIPUT JE ZVAO STJUARDESU'

Prestravljeni Emil Tedeschi mlađi zbog Maje Šuput se suočava s najvećim strahom

Nakon Londona i Beograda par se ponovno zaputio na putovanje, a čini se da im je ovaj put odredište Pariz. Pjevačica je na Instagramu pokazala i kako izgleda njihov let

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026