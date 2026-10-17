Kim Kardashian i North West odgovorile na ružne komentare

Kim Kardashian i njezina 13-godišnja kći North West odgovorile su na komentare koji govore da North svojim izgledom djeluje demonski. Tijekom nedavnog prijenosa uživo na TikToku, North je odbacila takve tvrdnje i poručila da njezin stil ne bi trebao biti razlog za osuđivanje. U prijenosu je nosila svoju prepoznatljivu jarkoplavu kosu.

Foto: TikTok

- Nisam demonska, ljudi. Prestanite govoriti da sam demonska. Samo zato što se volim tako odijevati, nemojte suditi o knjizi prema koricama – rekla je kći Kim Kardashian u prijenosu uživo na TikToku.

Kardashian je rekla da ljudi njezinu kćer možda nazivaju demonskom zbog crnog ukrasa za zube i piercinga. North je odgovorila da ne razumije zašto bi se ti detalji povezivali s takvim komentarima, a Kim joj je rekla kako misli da ljudi zapravo ne razumiju njezin stil. Kardashian s bivšim suprugom Kanyeom Westom ima četvero djece: kćer i sinove Sainta, Chicaga i Psalma.

Foto: Instagram

- Teško je i zanimljivo jer sva djeca nose iste stvari. Ali kad ih moja kći pokuša nositi, pomislim da to više nikad nećemo odjenuti. Nažalost, tu smo pogrešku napravili pred cijelim svijetom – rekla je Kardashian u podcastu Call Her Daddy prošle godine.

Kardashian je ranije govorila o izazovima odrastanja pod povećalom javnosti dok njezina kći istražuje vlastiti stil. Djevojku su kritizirali i nakon što je tijekom obiteljskog putovanja u Rim u kolovozu 2025. nosila piercing na srednjem prstu. Viđali su je i s tetovažama na licu, piercingom, perikama jarkih boja te korzetom i minicom, no majka joj nije dopustila da stavi piercing na nosni hrbat koji želi.

Foto: Profimedia

*uz korištenje AI-ja