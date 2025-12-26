Obavijesti

Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

North West (12) tek je nedavno dobila dopuštenje na otvori svoj Instagram račun. Na njemu nema puno toga, ali ono malo što ima uspjelo je neke šokirati

Samo tjedan dana nakon što je uz dopuštenje roditelja otvorila vlastiti Instagram profil, dvanaestogodišnja North West, najstarija kći reality zvijezde Kim Kardashian i repera Kanyea Westa, nastavlja intrigirati javnost. Njezina najnovija objava, serija fotografija koje djeluju kao da su snimljene u privatnom avionu, prikazuje njezin odvažan i prepoznatljiv stil koji već sada postavlja trendove i definira novu generaciju zvijezda.

Foto: Instagram

Na fotografijama objavljenim dan nakon Božića, North pozira s upečatljivom, dugom kosom ledeno plave boje koja se savršeno uklapa u zimsku atmosferu. Odjevena je u bijelu trenirku s grafičkim printom i masivne bijele čizme, a cijeli izgled odiše samopouzdanjem i luksuzom.

Ono što je posebno privuklo pažnju njezinih stotina tisuća pratitelja su takozvani "grillz", odnosno navlake za zube optočene dijamantima, koje je ponosno pokazala na nekoliko fotografija. 

Foto: Instagram

Minimalistički opis objave, koji se sastoji samo od emotikona kapljice vode, dodatno naglašava "ledeni" i luksuzni dojam. Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Divaaaa", "King North" i "Coolest" preplavili su objavu. 

No, ni ovoga puta nisu baš svi sretni s time kako North izgleda i što joj sve dopušteno. I ranije su mnogi izrazili zabrinutost za nju te kritizirali Kim zbog ležernog odgoja. Lavine kritika krenule su prije nekoliko mjeseci, kada se North pojavila s dermalnim piercingom na prstu, a i kada se pojavila s ogromnim trepavicama i lažnim tetovažama na licu. 

