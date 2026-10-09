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13-GODIŠNJA DJEVOJČICA

North West u svom standardno neobičnom izdanju pozirala s tatom Kanyeom i Biancom...

Piše Maša Mai Čigir,
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North West u svom standardno neobičnom izdanju pozirala s tatom Kanyeom i Biancom...
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Foto: Profimedia
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North West ponovno je privukla pažnju zbog svog ekstravagantnog modnog izričaja

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Reper Kanye West i Bianca Censori pojavili su se na desetom godišnjem festivalu ComplexCon u Los Angelesu u usklađenim crnim odjevnim kombinacijama. Tridesetogodišnja arhitektica ovoga se puta nije razgolitila već je odjenula dužu kožnu jaknu i visoke čizme, a pozornost je ukrala North West.

NORTH WEST Kći Kim Kardashian slavi 13. rođendan: Kritizirali su je zbog nastupa, šokirala i izgledom...
Kći Kim Kardashian slavi 13. rođendan: Kritizirali su je zbog nastupa, šokirala i izgledom...
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Foto: Profimedia

Kanyeova kćer i dalje je vjerna svom prepoznatljivom ekstravagantnom stilu i tirkiznoj kosi, zbog čega se vrlo često nađe na meti kritika, a društvene mreže i ovoga su puta prepune brojnih komentara koji osuđuju njenu majku, Kim Kardashian, što dopušta da se djevojčica tako oblači. 

A IMA TEK 12 GODINA... Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...
Što je ovo?! Kći Kim Kardashian šokirala! Pogledajte joj zube...

- Ona ima samo 13 godina, što je ovo, kakav je ovo imidž? - glasi jedan komentar.

- Zašto ona ne štiti vlastito dijete - glasi još jedan komentar.

Foto: Instagram

North je u zadnje vrijeme počela nastupati kao gošća na koncertima svjetski poznatih repera, što ni ne čudi s obzirom da joj je tata Kanye West. Također nastupa i na glazbenim festivalima, a da se aktivno bavi glazbom, potvrđuje i njezin debitantski EP pod nazivom 'N0rth4evr'.

KARIJERA U USPONU Kći Kim Kardashian održala prvi samostalni nastup na festivalu
Kći Kim Kardashian održala prvi samostalni nastup na festivalu
Foto: TikTok

Podsjetimo, North se ranije pojavljivala s lažnim tetovažama na licu, 'grillzom' na zubima, a posebnu je buru podigla serija videa u kojima je pokazala navodni piercing na zapešću te nekoliko na prstima. Iako su njezini predstavnici kasnije potvrdili da je piercing na zapešću bio samo naljepnica, to nije zaustavilo lavinu kritika.

NIJE SE SVIMA SVIDJELO Modni detalj: Kim Kardashian i North West odgovorile na kritike zbog piercinga na prstu
Modni detalj: Kim Kardashian i North West odgovorile na kritike zbog piercinga na prstu

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