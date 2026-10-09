North West ponovno je privukla pažnju zbog svog ekstravagantnog modnog izričaja
North West u svom standardno neobičnom izdanju pozirala s tatom Kanyeom i Biancom...
Reper Kanye West i Bianca Censori pojavili su se na desetom godišnjem festivalu ComplexCon u Los Angelesu u usklađenim crnim odjevnim kombinacijama. Tridesetogodišnja arhitektica ovoga se puta nije razgolitila već je odjenula dužu kožnu jaknu i visoke čizme, a pozornost je ukrala North West.
Kanyeova kćer i dalje je vjerna svom prepoznatljivom ekstravagantnom stilu i tirkiznoj kosi, zbog čega se vrlo često nađe na meti kritika, a društvene mreže i ovoga su puta prepune brojnih komentara koji osuđuju njenu majku, Kim Kardashian, što dopušta da se djevojčica tako oblači.
- Ona ima samo 13 godina, što je ovo, kakav je ovo imidž? - glasi jedan komentar.
- Zašto ona ne štiti vlastito dijete - glasi još jedan komentar.
North je u zadnje vrijeme počela nastupati kao gošća na koncertima svjetski poznatih repera, što ni ne čudi s obzirom da joj je tata Kanye West. Također nastupa i na glazbenim festivalima, a da se aktivno bavi glazbom, potvrđuje i njezin debitantski EP pod nazivom 'N0rth4evr'.
Podsjetimo, North se ranije pojavljivala s lažnim tetovažama na licu, 'grillzom' na zubima, a posebnu je buru podigla serija videa u kojima je pokazala navodni piercing na zapešću te nekoliko na prstima. Iako su njezini predstavnici kasnije potvrdili da je piercing na zapešću bio samo naljepnica, to nije zaustavilo lavinu kritika.
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