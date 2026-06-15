Kći Kim Kardashian slavi 13. rođendan: Kritizirali su je zbog nastupa, šokirala i izgledom...

North West, najstarija kći Kim Kardashian i Kanyea Westa, slavi svoj 13. rođendan, a njezin život od samog je početka pod nemilosrdnim povećalom javnosti. Odrasla pred kamerama, ova tinejdžerica danas nije samo nasljednica slavnog imena, već i osoba koja samostalno stvara kontroverze, izazivajući burne rasprave na društvenim mrežama o svemu - od njezinih profesionalnih angažmana do modnog izričaja koji pomiče granice.

Kao dijete jednih od najpoznatijih ljudi na svijetu, North je medijsku pažnju privukla i prije rođenja 15. lipnja 2013. godine. Već s dvije godine postala je dio obiteljskog reality carstva "Keeping Up with the Kardashians", a danas s majkom Kim vodi iznimno popularan TikTok račun "kimandnorth" koji broji više od 21 milijun pratitelja. Rano je pokazala interes za modu i umjetnost, redovito posjećujući tjedne mode i noseći dizajnersku odjeću po mjeri. S pet godina krasila je naslovnicu časopisa WWD Beauty Inc., a njezini slikarski radovi često su tema objava njezine ponosne majke. Uz glazbeni talent koji je pokazala na očevom albumu pjesmom "Talking / Once Again", koja se probila na Billboard Hot 100 ljestvicu, North je najavila i debitantski album "Elementary School Dropout", kao posvetu očevom klasiku. Njezin život, koji dijeli s mlađom braćom i sestrama Saintom, Chicago i Psalmom, odvija se u sjeni razvoda roditelja, koji su se rastali 2022. godine.

Lavina kritika nakon "Kralja lavova"

Pravi potres u javnosti izazvao je njezin nastup u ulozi mladog Simbe na proslavi 30. godišnjice Disneyevog klasika "Kralj lavova" u Hollywood Bowlu. Iako je North na pozornici prštala od energije i samopouzdanja, isječci nastupa postali su viralni, a društvene mreže preplavili su komentari koji su njezin pjevački talent ocijenili neadekvatnim za tako prestižnu pozornicu. "Bio bi to sjajan nastup za školsku priredbu, ali uz toliko talentirane djece, nije trebala biti tamo", glasio je jedan od tisuća sličnih komentara. Optužbe za nepotizam bile su neizbježne, a mnogi su smatrali da je ulogu dobila isključivo zbog slavnih roditelja.

Foto: Instagram

Sama Kim Kardashian, u epizodi reality showa "The Kardashians", priznala je da je svjesna kako je njezina kći dobila priliku.

​- Već znam što slijedi, da nije Whitney Houston. Znam da je dobila posao zbog svojih roditelja - rekla je Kim, ali je odmah stala u obranu kćeri.

​- North je trenutak. Ona je ta koju ljudi žele gledati na TikToku, na bilo čemu, jer je osobnost, performer. Ako netko želi mrziti dijete koje se zabavlja najbolje u životu, onda j**i se"- poručila je kritičarima. Kardashian je dodala kako je iznimno ponosna na North, koja se, unatoč svemu, nije nimalo uplašila pozornice i bila je sretna što sudjeluje.

Foto: Instagram

Piercinzi, plava kosa i pitanja o odgoju

Paralelno s glazbenim izletima, North West sve više pažnje privlači svojim odvažnim i, prema mišljenju mnogih, dobi neprimjerenim modnim stilom. Posljednjih mjeseci eksperimentira s estetikom koja uključuje električno plavu kosu, izbijeljene obrve, glomazne čizme i preveliku odjeću. No, ono što je izazvalo najviše rasprava su njezini lažni piercinzi i modifikacije tijela. Pojavljivala se s lažnim tetovažama na licu, "grillzom" na zubima, a posebnu je buru podigla serija videa u kojima je pokazala navodni piercing na zapešću te nekoliko na prstima. Iako su njezini predstavnici kasnije potvrdili da je piercing na zapešću bio samo naljepnica, to nije zaustavilo lavinu komentara. "Kanye bi trebao dobiti puno skrbništvo", napisao je jedan korisnik na Instagramu, prikupivši tisuće lajkova.

Sama North na kritike odgovara s karakterističnom nonšalancijom. Na komentare o piercingu na prstu odgovorila je TikTok videom u kojem sinkronizira zvuk koji govori: "Zašto plačeš? Smiri se." Krajem 2025. godine otvorila je i vlastiti Instagram profil, naravno, uz napomenu da ga vode njezini roditelji. Prvom objavom, mutnom fotografijom na kojoj pokazuje znak mira - zaštitni znak svoje majke - u samo nekoliko dana privukla je stotine tisuća pratitelja. Njezin buntovnički stil i javni istupi potaknuli su širu debatu o granicama izloženosti djece slavnih te pritisku koji takav život nosi te roditeljskim metodama Kim Kardashian.

*uz korištenje AI-ja