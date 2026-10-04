Kim Kardashian je otkrila koliko ima dadilja: 'Jedna uvijek radi'

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (45) nedavno je podijelila detalje o svom obiteljskom životu i organizaciji brige za djecu. Iako je ranije imala znatno brojnije osoblje, danas se oslanja na manji, ali i dalje impresivan tim dadilja.

U nedavnom intervjuu za The Times, osnivačica brenda SKIMS progovorila je o tome kako balansira majčinstvo i karijeru. Kim s bivšim suprugom Kanyeom Westom ima četvero djece, a to su North (13), Saint (10), Chicago (8) i Psalm (7).

Kako bi sve funkcioniralo besprijekorno, Kim zapošljava ukupno pet dadilja. Jedna je uvijek na dužnosti, dok se ostale četiri rotiraju.

Zanimljivo je da su raniji izvještaji iz sredine prošle godine spominjali tim od čak deset dadilja koje su radile u smjenama od dvanaest sati. Te su dadilje tada zarađivale više od sto tisuća dolara godišnje, a zadaci su im uključivali i pratnju djece tijekom posjeta ocu.

Praktičan pristup roditeljstvu

Unatoč stalnoj prisutnosti stručnog osoblja, Kim ističe da je vrlo uključena u svakodnevicu svoje djece. Svaki dan ih sama vozi u školu i dolazi po njih, a večere provode zajedno.

​- Smatram se srednje strogim roditeljem - otkrila je Kim.

​- Izuzetno sam strpljiva i puna ljubavi. Djeca i dalje spavaju u mom krevetu kada to žele, a svaku večer im čitam knjige - dodala je zvijezda koja je trenutno u vezi s vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom.

Foto: instagram

Još početkom godine gostovala je u podcastu svoje sestre Khloe gdje je naglasila da najstarija kći North ima puno pravila, što često iznenadi javnost. Mlađa djeca imaju još stroža pravila, osobito kada je u pitanju korištenje elektroničkih uređaja.

Izazovi odrastanja pod povećalom javnosti

Odgoj djece pred kamerama donosi posebne izazove, a Kim je priznala da ju brine izlaganje djece slavi. U reality emisiji The Kardashians djeca sudjeluju samo onoliko koliko im je ugodno, pri čemu mlađi članovi obitelji nemaju svoje posebne priče u seriji.

Najstarija North već sada pokazuje veliki interes za javni život. Postala je prava zvijezda na TikToku i polako kreće očevim stopama gradeći glazbenu karijeru.

​- North to voli malo više od ostalih, pa je moram pomalo kočiti - priznala je Kim.

Objasnila je da se trude uživati u obiteljskim trenucima i ne prihvaćati baš svaki projekt koji se nudi. Na taj način žele osigurati da se ispravno nose sa svim prilikama koje dolaze.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

*uz korištenje AI-ja

